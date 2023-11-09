https://ria.ru/20231109/tets-1908400145.html

Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве по строительству ТЭЦ

Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве по строительству ТЭЦ - РИА Новости, 09.11.2023

Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве по строительству ТЭЦ

РФ и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:11

2023-11-09T14:11

2023-11-09T14:11

экономика

жкх

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ, передает корреспондент РИА Новости. Подписание прошло во время визита президента РФ Владимира Путина в Астану. Речь идет о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск". Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости и комитетом труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

https://ria.ru/20231108/partnerstvo-1908045122.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, жкх, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев