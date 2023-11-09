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В Таиланде планируют улучшить качество лечения туристов - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
05:11 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/tailand-1908188347.html
В Таиланде планируют улучшить качество лечения туристов
В Таиланде планируют улучшить качество лечения туристов - РИА Новости, 09.11.2023
В Таиланде планируют улучшить качество лечения туристов
Минздрав Таиланда в пилотном формате запустит на популярном у туристов острове Пхукет программу для повышения доверия к местным медсервисам, сообщает Bangkok... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:11
2023-11-09T05:11
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
бангкок
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав Таиланда в пилотном формате запустит на популярном у туристов острове Пхукет программу для повышения доверия к местным медсервисам, сообщает Bangkok Post.Проект получил название Safety Phuket Island Sandbox ("Песочница безопасности острова Пхукет") и будет проводиться с 26 ноября в течение 100 дней в двух точках: на пляже Патонг и в южном районе Муанг. Если пилотный запуск пройдет успешно, то кампанию распространят на столицу и 12 других провинций с высоким турпотоком. Среди них — Бангкок, провинции Нан, Убонратчатхани, Накхонратчасима, Аюттхая, Пхетчабури, Удонтхани, Каласин.Новация подразумевает контроль качества уличной еды, организацию работы медицинских бригад, улучшение оборудования в больницах, а также выдачу сертификатов отелям и туробъектам, которые способствуют контролю здоровья посетителей. Конкретных критериев, как будет реализовываться новая программа, пока нет.На прошлой неделе иммиграционная служба провинции Пхукет сообщила, что россияне второй месяц подряд составили самую многочисленную группу иностранных гостей. В октябре число российских туристов превысило 62 тысячи. В пятерку стран-лидеров по числу зарубежных путешественников также вошли Китай, Австралия, Индия и Германия.Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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туризм, новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), бангкок
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Бангкок
В Таиланде планируют улучшить качество лечения туристов

Власти Таиланда на Пхукете запустят программу улучшения медпомощи для туристов

© Фото : Александр АндреевОтель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт
Отель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав Таиланда в пилотном формате запустит на популярном у туристов острове Пхукет программу для повышения доверия к местным медсервисам, сообщает Bangkok Post.
Проект получил название Safety Phuket Island Sandbox ("Песочница безопасности острова Пхукет") и будет проводиться с 26 ноября в течение 100 дней в двух точках: на пляже Патонг и в южном районе Муанг. Если пилотный запуск пройдет успешно, то кампанию распространят на столицу и 12 других провинций с высоким турпотоком. Среди них — Бангкок, провинции Нан, Убонратчатхани, Накхонратчасима, Аюттхая, Пхетчабури, Удонтхани, Каласин.
Новация подразумевает контроль качества уличной еды, организацию работы медицинских бригад, улучшение оборудования в больницах, а также выдачу сертификатов отелям и туробъектам, которые способствуют контролю здоровья посетителей. Конкретных критериев, как будет реализовываться новая программа, пока нет.
На прошлой неделе иммиграционная служба провинции Пхукет сообщила, что россияне второй месяц подряд составили самую многочисленную группу иностранных гостей. В октябре число российских туристов превысило 62 тысячи. В пятерку стран-лидеров по числу зарубежных путешественников также вошли Китай, Австралия, Индия и Германия.
Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Таиланде вступил в силу режим безвизового въезда россиян на 90 дней
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