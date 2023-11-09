https://ria.ru/20231109/svo-1908413467.html

Врач рассказал о возвращении участников СВО после протезирования на службу

Врач рассказал о возвращении участников СВО после протезирования на службу - РИА Новости, 09.11.2023

Врач рассказал о возвращении участников СВО после протезирования на службу

Более 80% получивших увечья участников СВО после протезирования возвращаются на военную службу, сообщил начальник кафедры и физической и реабилитационной... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:51

2023-11-09T14:51

2023-11-09T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

военно-медицинская академия имени кирова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 80% получивших увечья участников СВО после протезирования возвращаются на военную службу, сообщил начальник кафедры и физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен. "Свыше 80% пациентов (из числа участников СВО - ред.) с травматическими ампутациями конечностей сегодня после реабилитации и протезирования возвращаются к военной службе и продолжают ее", - заявил Ковлен на круглом столе на тему "Комплексная реабилитация участников боевых действий и мирных граждан, пострадавших от действий украинской стороны в ходе специальной военной операции (СВО)". Полковник медицинской службы добавил, что этот показатель "ни после Великой Отечественной войны, ни после Афгана - никогда такие цифры не достигались".

https://ria.ru/20230922/svo-1897802193.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, военно-медицинская академия имени кирова, ситуация в днр и лнр