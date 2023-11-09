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Врач рассказал о возвращении участников СВО после протезирования на службу - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/svo-1908413467.html
Врач рассказал о возвращении участников СВО после протезирования на службу
Врач рассказал о возвращении участников СВО после протезирования на службу - РИА Новости, 09.11.2023
Врач рассказал о возвращении участников СВО после протезирования на службу
Более 80% получивших увечья участников СВО после протезирования возвращаются на военную службу, сообщил начальник кафедры и физической и реабилитационной... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:51
2023-11-09T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
военно-медицинская академия имени кирова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 80% получивших увечья участников СВО после протезирования возвращаются на военную службу, сообщил начальник кафедры и физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен. "Свыше 80% пациентов (из числа участников СВО - ред.) с травматическими ампутациями конечностей сегодня после реабилитации и протезирования возвращаются к военной службе и продолжают ее", - заявил Ковлен на круглом столе на тему "Комплексная реабилитация участников боевых действий и мирных граждан, пострадавших от действий украинской стороны в ходе специальной военной операции (СВО)". Полковник медицинской службы добавил, что этот показатель "ни после Великой Отечественной войны, ни после Афгана - никогда такие цифры не достигались".
https://ria.ru/20230922/svo-1897802193.html
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безопасность, здоровье - общество, военно-медицинская академия имени кирова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Военно-медицинская академия имени Кирова, Ситуация в ДНР и ЛНР
Врач рассказал о возвращении участников СВО после протезирования на службу

Врач Ковлен: 80 процентов участников СВО с протезами возвращаются на службу

© РИА Новости / Мария СавченкоМужчина с титановым протезом
Мужчина с титановым протезом - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Мария Савченко
Мужчина с титановым протезом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 80% получивших увечья участников СВО после протезирования возвращаются на военную службу, сообщил начальник кафедры и физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен.
"Свыше 80% пациентов (из числа участников СВО - ред.) с травматическими ампутациями конечностей сегодня после реабилитации и протезирования возвращаются к военной службе и продолжают ее", - заявил Ковлен на круглом столе на тему "Комплексная реабилитация участников боевых действий и мирных граждан, пострадавших от действий украинской стороны в ходе специальной военной операции (СВО)".
Полковник медицинской службы добавил, что этот показатель "ни после Великой Отечественной войны, ни после Афгана - никогда такие цифры не достигались".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоВоенно-медицинская академия имени КироваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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