https://ria.ru/20231109/strategiya-1908471608.html

Ряд стран ЕС разделяют позицию по новой стратегии по Украине, заявил Гуйяш

Ряд стран ЕС разделяют позицию по новой стратегии по Украине, заявил Гуйяш - РИА Новости, 09.11.2023

Ряд стран ЕС разделяют позицию по новой стратегии по Украине, заявил Гуйяш

Позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС, заявил глава администрации... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:46

2023-11-09T17:46

2023-11-09T17:59

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БУДАПЕШТ, 9 ноя - РИА Новости. Позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. "У ЕС была стратегия в отношении конфликта на Украине, у Венгрии в связи с этим всегда была особая позиция. Эта стратегия провалилась, так что необходимо ее пересмотреть", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал HirTV. По его словам, Европе надо выработать на будущее "правильное отношение" к конфликту на Украине. "Продолжение этой дискуссии считаем резонным не только мы, но, с подачи венгерского премьер-министра, среди "больших" стран-членов тоже были те, кто поддержал (дискуссию - ред.). Так что сначала, по-моему, нужна новая стратегия по Украине, а потом уже надо принимать решения, связанные с Украиной", - отметил Гуйяш. Он также напомнил, что Венгрия единственной в Европе решила запустить национальную консультацию, в ходе которой выяснит мнение населения страны о поддержке Украины, ее членстве в ЕС, отправке ей оружия, а также поставках украинского зерна в Венгрию. Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а потом выделять деньги Киеву. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231109/korruptsiya-1908460467.html

https://ria.ru/20231109/nekhvatka-1908454183.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908453751.html

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в мире, украина, виктор орбан, евросоюз, нато, сергей лавров, венгрия, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия