https://ria.ru/20231109/spetssluzhby-1908403627.html
Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб
Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб
Россия и Казахстан намерены углублять связи спецслужб для противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных боевиков, говорится в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:19
2023-11-09T14:19
2023-11-09T14:41
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены углублять связи спецслужб для противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных боевиков, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля."Углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств в целях противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных террористов-боевиков, распространению и пропаганде террористической и экстремистской идеологии, религиозному экстремизму, отмыванию денег, незаконному присвоению и вывозу активов, обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, иным видам транснациональной организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908402867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, в мире
Россия, Казахстан, В мире
Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб
Россия и Казахстан намерены укреплять связи спецслужб для борьбы с терроризмом
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Россия и Казахстан намерены углублять связи спецслужб для противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных боевиков, говорится в совместном заявлении
, опубликованном на сайте Кремля.
"Углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств в целях противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных террористов-боевиков, распространению и пропаганде террористической и экстремистской идеологии, религиозному экстремизму, отмыванию денег, незаконному присвоению и вывозу активов, обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, иным видам транснациональной организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения", - говорится в заявлении.
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