https://ria.ru/20231109/spetssluzhby-1908403627.html

Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб

Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб - РИА Новости, 09.11.2023

Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб

Россия и Казахстан намерены углублять связи спецслужб для противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных боевиков, говорится в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:19

2023-11-09T14:19

2023-11-09T14:41

россия

казахстан

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены углублять связи спецслужб для противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных боевиков, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля."Углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств в целях противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных террористов-боевиков, распространению и пропаганде террористической и экстремистской идеологии, религиозному экстремизму, отмыванию денег, незаконному присвоению и вывозу активов, обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, иным видам транснациональной организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908402867.html

россия

казахстан

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, казахстан, в мире