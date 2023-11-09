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Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб - РИА Новости, 09.11.2023
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14:19 09.11.2023 (обновлено: 14:41 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/spetssluzhby-1908403627.html
Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб
Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб
Россия и Казахстан намерены углублять связи спецслужб для противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных боевиков, говорится в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:19
2023-11-09T14:41
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены углублять связи спецслужб для противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных боевиков, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля."Углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств в целях противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных террористов-боевиков, распространению и пропаганде террористической и экстремистской идеологии, религиозному экстремизму, отмыванию денег, незаконному присвоению и вывозу активов, обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, иным видам транснациональной организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения", - говорится в заявлении.
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россия, казахстан, в мире
Россия, Казахстан, В мире
Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб

Россия и Казахстан намерены укреплять связи спецслужб для борьбы с терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены углублять связи спецслужб для противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных боевиков, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
"Углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств в целях противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных террористов-боевиков, распространению и пропаганде террористической и экстремистской идеологии, религиозному экстремизму, отмыванию денег, незаконному присвоению и вывозу активов, обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, иным видам транснациональной организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения", - говорится в заявлении.
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