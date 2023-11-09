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Сквер в Чебоксарах назовут в честь Жириновского - РИА Новости, 09.11.2023
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17:19 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/skver-1908462891.html
Сквер в Чебоксарах назовут в честь Жириновского
Сквер в Чебоксарах назовут в честь Жириновского - РИА Новости, 09.11.2023
Сквер в Чебоксарах назовут в честь Жириновского
Один из скверов в Чебоксарах назовут в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил депутат госсовета Чувашии, координатор регионального отделения... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:19
2023-11-09T17:19
чебоксары
россия
алма-ата
владимир жириновский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Один из скверов в Чебоксарах назовут в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил депутат госсовета Чувашии, координатор регионального отделения партии Константин Степанов. "Комиссия по вопросам о присвоении наименований при управлении архитектуры администрации Чебоксар приняла положительное решение по нашей заявке назвать один из скверов в городе именем выдающегося политического деятеля, основателя ЛДПР Владимира Жириновского", - написал Степанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Основатель и председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Государственной думы на протяжении восьми созывов, с первого дня существования нижней палаты российского парламента и до своей смерти 6 апреля 2022 года. Баллотировался в президенты России на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. Доктор философских наук, заслуженный юрист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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чебоксары, россия, алма-ата, владимир жириновский, лдпр
Чебоксары, Россия, Алма-Ата, Владимир Жириновский, ЛДПР
Сквер в Чебоксарах назовут в честь Жириновского

Сквер в Чебоксарах назовут в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОснователь ЛДПР Владимир Жириновский
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Один из скверов в Чебоксарах назовут в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил депутат госсовета Чувашии, координатор регионального отделения партии Константин Степанов.
«
"Комиссия по вопросам о присвоении наименований при управлении архитектуры администрации Чебоксар приняла положительное решение по нашей заявке назвать один из скверов в городе именем выдающегося политического деятеля, основателя ЛДПР Владимира Жириновского", - написал Степанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Основатель и председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Государственной думы на протяжении восьми созывов, с первого дня существования нижней палаты российского парламента и до своей смерти 6 апреля 2022 года. Баллотировался в президенты России на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. Доктор философских наук, заслуженный юрист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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ЧебоксарыРоссияАлма-АтаВладимир ЖириновскийЛДПР
 
 
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