https://ria.ru/20231109/skver-1908462891.html
Сквер в Чебоксарах назовут в честь Жириновского
Сквер в Чебоксарах назовут в честь Жириновского - РИА Новости, 09.11.2023
Сквер в Чебоксарах назовут в честь Жириновского
Один из скверов в Чебоксарах назовут в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил депутат госсовета Чувашии, координатор регионального отделения... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:19
2023-11-09T17:19
2023-11-09T17:19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Один из скверов в Чебоксарах назовут в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил депутат госсовета Чувашии, координатор регионального отделения партии Константин Степанов. "Комиссия по вопросам о присвоении наименований при управлении архитектуры администрации Чебоксар приняла положительное решение по нашей заявке назвать один из скверов в городе именем выдающегося политического деятеля, основателя ЛДПР Владимира Жириновского", - написал Степанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Основатель и председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Государственной думы на протяжении восьми созывов, с первого дня существования нижней палаты российского парламента и до своей смерти 6 апреля 2022 года. Баллотировался в президенты России на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. Доктор философских наук, заслуженный юрист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20231009/zhirinovskiy-1901536593.html
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Чебоксары, Россия, Алма-Ата, Владимир Жириновский, ЛДПР
Сквер в Чебоксарах назовут в честь Жириновского
Сквер в Чебоксарах назовут в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского