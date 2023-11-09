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В Пентагоне заявили об ударе по складу оружия группировок в Сирии - РИА Новости, 09.11.2023
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01:42 09.11.2023 (обновлено: 01:53 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/siriya-1908293015.html
В Пентагоне заявили об ударе по складу оружия группировок в Сирии
В Пентагоне заявили об ударе по складу оружия группировок в Сирии - РИА Новости, 09.11.2023
В Пентагоне заявили об ударе по складу оружия группировок в Сирии
ВВС США нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских сил в регионе, сообщил шеф... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:42
2023-11-09T01:53
в мире
сирия
сша
министерство обороны сша
ирак
пентагон
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. ВВС США нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских сил в регионе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Сегодня по указанию президента (США) Джо Байдена вооруженные силы США нанесли в порядке самообороны удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами", - сказано в заявлении.Высокоточный удар, по словам Остина, нанесли два истребителя-бомбардировщика F-15. Это вторая такая операция в ответ на четыре десятка обстрелов американских войск и баз в Ираке и Сирии.Шеф Пентагона заявил, что США готовы принять дальнейшие меры "для защиты наших людей и объектов". "Мы призываем воздержаться от любой эскалации", - добавил он.
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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, ирак, пентагон, корпус стражей исламской революции
В мире, Сирия, США, Министерство обороны США, Ирак, Пентагон, Корпус стражей исламской революции
В Пентагоне заявили об ударе по складу оружия группировок в Сирии

Пентагон: ВВС США нанесли удар по складу оружия проиранских группировок в Сирии

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. ВВС США нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских сил в регионе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«
"Сегодня по указанию президента (США) Джо Байдена вооруженные силы США нанесли в порядке самообороны удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами", - сказано в заявлении.
Высокоточный удар, по словам Остина, нанесли два истребителя-бомбардировщика F-15. Это вторая такая операция в ответ на четыре десятка обстрелов американских войск и баз в Ираке и Сирии.
Шеф Пентагона заявил, что США готовы принять дальнейшие меры "для защиты наших людей и объектов". "Мы призываем воздержаться от любой эскалации", - добавил он.
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