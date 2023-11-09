https://ria.ru/20231109/siriya-1908293015.html
В Пентагоне заявили об ударе по складу оружия группировок в Сирии
В Пентагоне заявили об ударе по складу оружия группировок в Сирии - РИА Новости, 09.11.2023
В Пентагоне заявили об ударе по складу оружия группировок в Сирии
ВВС США нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских сил в регионе, сообщил шеф... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:42
2023-11-09T01:42
2023-11-09T01:53
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. ВВС США нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских сил в регионе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Сегодня по указанию президента (США) Джо Байдена вооруженные силы США нанесли в порядке самообороны удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами", - сказано в заявлении.Высокоточный удар, по словам Остина, нанесли два истребителя-бомбардировщика F-15. Это вторая такая операция в ответ на четыре десятка обстрелов американских войск и баз в Ираке и Сирии.Шеф Пентагона заявил, что США готовы принять дальнейшие меры "для защиты наших людей и объектов". "Мы призываем воздержаться от любой эскалации", - добавил он.
https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html
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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, ирак, пентагон, корпус стражей исламской революции
В мире, Сирия, США, Министерство обороны США, Ирак, Пентагон, Корпус стражей исламской революции
В Пентагоне заявили об ударе по складу оружия группировок в Сирии
Пентагон: ВВС США нанесли удар по складу оружия проиранских группировок в Сирии