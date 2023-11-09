Рейтинг@Mail.ru
ФРГ рассказала, где хочет разместить штаб ЕС по борьбе с отмыванием денег - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/shtab-1908491533.html
ФРГ рассказала, где хочет разместить штаб ЕС по борьбе с отмыванием денег
ФРГ рассказала, где хочет разместить штаб ЕС по борьбе с отмыванием денег - РИА Новости, 09.11.2023
ФРГ рассказала, где хочет разместить штаб ЕС по борьбе с отмыванием денег
Германия хотела бы, чтобы штаб-квартира будущего агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA) располагалась во Франкфурте-на-Майне, заявил министр финансов... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:15
2023-11-09T19:15
в мире
германия
кристиан линднер
евросоюз
европейский центральный банк
франкфурт-на-майне
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834543582_0:177:2868:1790_1920x0_80_0_0_cebbf1d30f0f65c98875f82c4fa84cb7.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Германия хотела бы, чтобы штаб-квартира будущего агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA) располагалась во Франкфурте-на-Майне, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. "Для Германии борьба с отмыванием денег является ключевым приоритетом. Франкфурт, являющийся крупнейшим финансовым центром континентальной Европы и штаб-квартирой ЕЦБ, является идеальным местом для создания нового европейского органа по борьбе с отмыванием денег AMLA", - заявил Линднер, чьи слова цитирует министерство финансов ФРГ. По его словам, вместе с новым органом, располагающимся во Франкфурте-на-Майне, ЕС сумеет быстро выполнить свою цель стать мировым лидером в борьбе с отмыванием денег. Заявка поддержана мэром Франкфурта-на-Майне Майком Йозефом и правительством федеральной земли Гессен, в которой расположен Франкфурт. Ранее Испания уже предлагала разместить штаб-квартиру AMLA в Мадриде.
https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856263738.html
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895213316.html
германия
франкфурт-на-майне
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834543582_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_ed7ffcb94a2b6faa433be526f489c786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, кристиан линднер, евросоюз, европейский центральный банк, франкфурт-на-майне, европа
В мире, Германия, Кристиан Линднер, Евросоюз, Европейский центральный банк, Франкфурт-на-Майне, Европа
ФРГ рассказала, где хочет разместить штаб ЕС по борьбе с отмыванием денег

ФРГ хочет разместить штаб-квартиру ЕС по борьбе с отмыванием денег во Франкфурте

© AP Photo / Michael ProbstНабережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Michael Probst
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Германия хотела бы, чтобы штаб-квартира будущего агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA) располагалась во Франкфурте-на-Майне, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
«
"Для Германии борьба с отмыванием денег является ключевым приоритетом. Франкфурт, являющийся крупнейшим финансовым центром континентальной Европы и штаб-квартирой ЕЦБ, является идеальным местом для создания нового европейского органа по борьбе с отмыванием денег AMLA", - заявил Линднер, чьи слова цитирует министерство финансов ФРГ.
Прохожие на одной из улиц Барселоны - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны
7 марта, 04:06
По его словам, вместе с новым органом, располагающимся во Франкфурте-на-Майне, ЕС сумеет быстро выполнить свою цель стать мировым лидером в борьбе с отмыванием денег.
Заявка поддержана мэром Франкфурта-на-Майне Майком Йозефом и правительством федеральной земли Гессен, в которой расположен Франкфурт.
Ранее Испания уже предлагала разместить штаб-квартиру AMLA в Мадриде.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Страны G20 будут поддерживать борьбу с отмыванием денег
9 сентября, 17:09
 
В миреГерманияКристиан ЛинднерЕвросоюзЕвропейский центральный банкФранкфурт-на-МайнеЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала