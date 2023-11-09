https://ria.ru/20231109/shtab-1908491533.html

ФРГ рассказала, где хочет разместить штаб ЕС по борьбе с отмыванием денег

ФРГ рассказала, где хочет разместить штаб ЕС по борьбе с отмыванием денег - РИА Новости, 09.11.2023

ФРГ рассказала, где хочет разместить штаб ЕС по борьбе с отмыванием денег

Германия хотела бы, чтобы штаб-квартира будущего агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA) располагалась во Франкфурте-на-Майне, заявил министр финансов... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:15

2023-11-09T19:15

2023-11-09T19:15

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германия

кристиан линднер

евросоюз

европейский центральный банк

франкфурт-на-майне

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Германия хотела бы, чтобы штаб-квартира будущего агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA) располагалась во Франкфурте-на-Майне, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. "Для Германии борьба с отмыванием денег является ключевым приоритетом. Франкфурт, являющийся крупнейшим финансовым центром континентальной Европы и штаб-квартирой ЕЦБ, является идеальным местом для создания нового европейского органа по борьбе с отмыванием денег AMLA", - заявил Линднер, чьи слова цитирует министерство финансов ФРГ. По его словам, вместе с новым органом, располагающимся во Франкфурте-на-Майне, ЕС сумеет быстро выполнить свою цель стать мировым лидером в борьбе с отмыванием денег. Заявка поддержана мэром Франкфурта-на-Майне Майком Йозефом и правительством федеральной земли Гессен, в которой расположен Франкфурт. Ранее Испания уже предлагала разместить штаб-квартиру AMLA в Мадриде.

https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856263738.html

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895213316.html

германия

франкфурт-на-майне

европа

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в мире, германия, кристиан линднер, евросоюз, европейский центральный банк, франкфурт-на-майне, европа