https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908475893.html

Запад осознал слабый эффект антироссийских санкций, заявили в ЦЭМИ РАН

Запад осознал слабый эффект антироссийских санкций, заявили в ЦЭМИ РАН - РИА Новости, 09.11.2023

Запад осознал слабый эффект антироссийских санкций, заявили в ЦЭМИ РАН

Очевидная вещь относительно слабой эффективности антироссийских санкций, о которой давно говорила Москва, стала, наконец, ясна и Брюсселю, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:02

2023-11-09T18:02

2023-11-09T18:02

цены на нефть

россия

брюссель

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альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

евросоюз

российская академия наук

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Очевидная вещь относительно слабой эффективности антироссийских санкций, о которой давно говорила Москва, стала, наконец, ясна и Брюсселю, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, усомнился в их эффективности и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, говорится в резолюции ЕС, принятой в четверг на пленарной сессии в Брюсселе. "То, что эффективность санкций, направленных против России, особенно со стороны Европы, будет минимальна, многим людям было ясно с самого начала", - сказал Бахтизин. "Как видно, очевидная вещь стала, наконец, ясна и Брюсселю", - добавил он. Россия, заметил эксперт, сумела адаптироваться к санкционному давлению Запада, быстро перенаправила торговые потоки со стран ЕС в Китай, Индию и Турцию. По его словам, "ЕС во многом уже исчерпал свой потенциал санкционного давления на РФ". "Антироссийские санкции со стороны ЕС нанесли больше ущерба для экономик европейских государств, поскольку они являются странами с более открытыми экономическими системами. Неслучайно, по оценкам МВФ, Германия закончит год со снижением ВВП на 0,5%, в то время как ВВП России, по нашим расчетам, может вырасти на 3%", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908398716.html

https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908148753.html

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