https://ria.ru/20231109/sammit-1908506258.html

СМИ сообщили о планах Евросоюза и Китая провести саммит

СМИ сообщили о планах Евросоюза и Китая провести саммит - РИА Новости, 09.11.2023

СМИ сообщили о планах Евросоюза и Китая провести саммит

Евросоюз и Китай планируют провести очный саммит в КНР 7-8 декабря, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:12

2023-11-09T20:12

2023-11-09T20:25

в мире

китай

евросоюз

пекин

россия

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

евросовет

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Евросоюз и Китай планируют провести очный саммит в КНР 7-8 декабря, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель намерены отправиться в Китай для встречи с руководством КНР, Пекин пока публично не подтвердил дату и место встречи."Европейский союз и Китай намерены провести саммит 7-8 декабря", - говорится в сообщении агентства.Как передает агентство одной из главных тем саммита станет вопрос расследований в отношении произведенных в КНР электрических автомобилей. Помимо этого, ЕС попытается потребовать от Китая не поддерживать РФ в ситуации на Украине в материальном плане.

https://ria.ru/20231103/konflikty-1907229795.html

китай

пекин

россия

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в мире, китай, евросоюз, пекин, россия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия