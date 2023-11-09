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СМИ сообщили о планах Евросоюза и Китая провести саммит - РИА Новости, 09.11.2023
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20:12 09.11.2023 (обновлено: 20:25 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/sammit-1908506258.html
СМИ сообщили о планах Евросоюза и Китая провести саммит
СМИ сообщили о планах Евросоюза и Китая провести саммит - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ сообщили о планах Евросоюза и Китая провести саммит
Евросоюз и Китай планируют провести очный саммит в КНР 7-8 декабря, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:12
2023-11-09T20:25
в мире
китай
евросоюз
пекин
россия
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
евросовет
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Евросоюз и Китай планируют провести очный саммит в КНР 7-8 декабря, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель намерены отправиться в Китай для встречи с руководством КНР, Пекин пока публично не подтвердил дату и место встречи."Европейский союз и Китай намерены провести саммит 7-8 декабря", - говорится в сообщении агентства.Как передает агентство одной из главных тем саммита станет вопрос расследований в отношении произведенных в КНР электрических автомобилей. Помимо этого, ЕС попытается потребовать от Китая не поддерживать РФ в ситуации на Украине в материальном плане.
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в мире, китай, евросоюз, пекин, россия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия
В мире, Китай, Евросоюз, Пекин, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Евросовет, Еврокомиссия
СМИ сообщили о планах Евросоюза и Китая провести саммит

Bloomberg: ЕС и Китай планируют провести саммит в КНР 7-8 декабря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Евросоюз и Китай планируют провести очный саммит в КНР 7-8 декабря, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель намерены отправиться в Китай для встречи с руководством КНР, Пекин пока публично не подтвердил дату и место встречи.
"Европейский союз и Китай намерены провести саммит 7-8 декабря", - говорится в сообщении агентства.
Как передает агентство одной из главных тем саммита станет вопрос расследований в отношении произведенных в КНР электрических автомобилей. Помимо этого, ЕС попытается потребовать от Китая не поддерживать РФ в ситуации на Украине в материальном плане.
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В миреКитайЕвросоюзПекинРоссияУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕвросоветЕврокомиссия
 
 
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