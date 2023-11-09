https://ria.ru/20231109/reyter-1908458428.html

Рейтер опровергло сообщения, что ему было заранее известно об атаке ХАМАС

Рейтер опровергло сообщения, что ему было заранее известно об атаке ХАМАС - РИА Новости, 09.11.2023

Рейтер опровергло сообщения, что ему было заранее известно об атаке ХАМАС

Агентство Рейтер опровергло сообщения о том, что ему было заранее известно о начале эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС и о якобы причастности фотографов РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:06

2023-11-09T17:06

2023-11-09T17:06

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хамас

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Агентство Рейтер опровергло сообщения о том, что ему было заранее известно о начале эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС и о якобы причастности фотографов к атаке ХАМАС на Израиль. Ранее глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен направил срочное письмо руководителям региональных бюро AP, Рейтер, CNN и The New York Times с требованием дать разъяснения в связи с тем, что их фоторепортеры находились рядом с ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и снимали происходящие события. Реакция GPO последовала в ответ на публикацию неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября, которые снимали проникновение боевиков в Израиль и убийства гражданского населения. "Нам известно о сообщении HonestReporting и обвинениях, выдвинутых против двух фотографов-фрилансеров, которые участвовали в освещении Рейтер теракта 7 октября... Рейтер категорически отрицает, что ему было заранее известно о нападении или о том, что мы внедрили журналистов в ХАМАС 7 октября", - говорится в заявлении агентства Рейтер. В документе, выдержки из которого приводятся на сайте агентства, говорится, что Рейтер приобрел фотографии действий в ходе начала конфликта у двух фотографов-фрилансеров из Газы, которые находились на границе утром 7 октября. Агентство утверждает, что ранее эти фотографы не работали с Рейтер. "Фотографии, опубликованные агентством Reuters, были сделаны через два часа после того, как ХАМАС выпустил ракеты по югу Израиля, и более чем через 45 минут после того, как Израиль заявил, что боевики пересекли границу", - добавляется в заявлении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/mirnye-1908407217.html

https://ria.ru/20231109/plennye-1908398477.html

https://ria.ru/20231109/izrail-1908388067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, медиа - общество, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году