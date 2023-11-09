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"Близкие союзники". О чем Путин договорился с Токаевым - РИА Новости, 09.11.2023
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17:04 09.11.2023 (обновлено: 18:10 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908448367.html
"Близкие союзники". О чем Путин договорился с Токаевым
"Близкие союзники". О чем Путин договорился с Токаевым - РИА Новости, 09.11.2023
"Близкие союзники". О чем Путин договорился с Токаевым
Президенты России и Казахстана обсудили в Астане вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы взаимодействия на региональных площадках и международные... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:04
2023-11-09T18:10
россия
казахстан
центральная азия
алексей оверчук
касым-жомарт токаев
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Президенты России и Казахстана обсудили в Астане вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы взаимодействия на региональных площадках и международные проблемы. О наиболее важных заявлениях глав государств — в материале РИА Новости.Королевский приемПеред переговорами Владимира Путина проводили в один из залов резиденции Токаева. Там военный оркестр исполнил гимны обеих стран.Сегодня в Казахстане было сразу два крупных мероприятия с участием российских делегаций. В Костанае состоялся форум межрегионального сотрудничества. Там Москву представлял вице-премьер Алексей Оверчук. В Астану вместе с Путиным прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Росатома" Алексей Лихачев.Касым-Жомарт Токаев отметил, что форум межрегионального сотрудничества вносит большой вклад в развитие стратегического партнерства Москвы и Астаны. В 2022-м взаимный товарооборот вырос на десять процентов — до 28,2 миллиарда долларов. Прямые инвестиции из России в казахстанскую экономику, по словам Путина, превысили 17 миллиардов. В Казахстане из более чем 42 тысяч предприятий с иностранным участием 19 тысяч — российские.Заседание в Костанае символично, подчеркнул Токаев. Этот регион — сельскохозяйственная житница Казахстана. Туда приехали более 30 представителей власти, бизнеса, научных и общественных кругов из обеих стран. Путин сообщил, что у 76 субъектов России налажены партнерские связи с казахстанскими областями. Москва и Астана занимают лидирующее положение в мировом производстве зерна. Важно координировать усилия в обеспечении продовольственной безопасности и не конкурировать на рынке ЕАЭС, уверен казахстанский лидер. Он считает необходимым отменить западные санкции на российские продукты, удобрения и семена."Всем известно, что Казахстан и Россия — союзники, стратегические партнеры", — подчеркнул Токаев. На форуме подготовили соглашения и меморандумы на 100 миллиардов долларов, подписали план совместных действий на три года. Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. В следующем году юбилейный, XX форум состоится в Уфе.Образцовый союзПодводя итоги переговоров, главы государств несколько раз упомянули добрососедский характер отношений. "Работы много, но нет сомнений, что результат будет положительным. Ваш визит проходит в канун десятилетия подписания договора о добрососедстве и союзничестве. Мы — союзники и стратегические партнеры, между нами нет никаких принципиальных проблем", — сказал Токаев.Путин поддержал коллегу: "Мы не просто союзники, а наиболее близкие союзники". По его словам, Москва и Астана всегда могут решить любые вопросы между собой, не нарушая международных обязательств. Помимо прочего, это укрепляет суверенитет.Стороны подписали несколько меморандумов и договоров о сотрудничестве, в том числе в сфере спорта, сельского хозяйства, энергетики, таможни и СМИ. Также, по словам Токаева, Астана и Москва условились расширять транспортные коммуникации. "Для этого нужно развивать инфраструктуру и упрощать бюрократические процедуры", — уточнил он."Переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе, — подтвердил Путин. — Поставлена задача по достижению всеобъемлющего стратегического партнерства". И добавил, что Москва готова сотрудничать с Астаной в автомобилестроении.Переговоры о будущем"Подобные встречи проходят ежегодно в формате межрегионального форума, который Путин с Токаевым открыли онлайн из Астаны. Именно к этому приурочен визит президента России, — пояснил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. — Главы государств часто видятся на различных площадках. Месяц назад они открывали газопровод, по которому российский газ пойдет в Центральную Азию. У нас достаточно широкая повестка и есть потребность в таких встречах, где обсуждаются только двусторонние вопросы".Форум специально организован так, чтобы были возможны визиты на самом высоком уровне. "Обсудили все ключевые вопросы наших отношений, в том числе наиболее сложные. Путин, например, упомянул проблемы финансовой сферы. В области логистики ЕАЭС тоже есть трудности из-за разных взглядов на транзит. Все это необходимо обсуждать", — заключает эксперт.Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает Казахстан настоящим союзником России. "В условиях противостояния с Западом это дорогого стоит", — отмечает он.Эксперт напомнил, что, помимо украинского кризиса, в мире разрастается ближневосточное противостояние, угрожающее Казахстану больше, чем России. Очевидно, что в Центральной Азии сочувствуют жертвам ЦАХАЛ. "Нашим государствам нужно защищать своих людей и экономику от внешних воздействий, — говорит Грозин. — В этом смысле визит Путина призван продемонстрировать казахам, что Россия их не оставит пред лицом международных проблем".Эксперты подчеркивают: Москва готова совместно с Астаной выстраивать прочный мир в Евразии.
https://ria.ru/20230727/eaes-1886440314.html
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россия, казахстан, центральная азия, алексей оверчук, касым-жомарт токаев, владимир путин
Россия, Казахстан, Центральная Азия, Алексей Оверчук, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
"Близкие союзники". О чем Путин договорился с Токаевым

В Астане завершились переговоры Путина с Токаевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Президенты России и Казахстана обсудили в Астане вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы взаимодействия на региональных площадках и международные проблемы. О наиболее важных заявлениях глав государств — в материале РИА Новости.

Королевский прием

Перед переговорами Владимира Путина проводили в один из залов резиденции Токаева. Там военный оркестр исполнил гимны обеих стран.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Сегодня в Казахстане было сразу два крупных мероприятия с участием российских делегаций. В Костанае состоялся форум межрегионального сотрудничества. Там Москву представлял вице-премьер Алексей Оверчук. В Астану вместе с Путиным прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что форум межрегионального сотрудничества вносит большой вклад в развитие стратегического партнерства Москвы и Астаны. В 2022-м взаимный товарооборот вырос на десять процентов — до 28,2 миллиарда долларов. Прямые инвестиции из России в казахстанскую экономику, по словам Путина, превысили 17 миллиардов. В Казахстане из более чем 42 тысяч предприятий с иностранным участием 19 тысяч — российские.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Заседание в Костанае символично, подчеркнул Токаев. Этот регион — сельскохозяйственная житница Казахстана. Туда приехали более 30 представителей власти, бизнеса, научных и общественных кругов из обеих стран. Путин сообщил, что у 76 субъектов России налажены партнерские связи с казахстанскими областями. Москва и Астана занимают лидирующее положение в мировом производстве зерна. Важно координировать усилия в обеспечении продовольственной безопасности и не конкурировать на рынке ЕАЭС, уверен казахстанский лидер. Он считает необходимым отменить западные санкции на российские продукты, удобрения и семена.
"Всем известно, что Казахстан и Россия — союзники, стратегические партнеры", — подчеркнул Токаев. На форуме подготовили соглашения и меморандумы на 100 миллиардов долларов, подписали план совместных действий на три года. Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. В следующем году юбилейный, XX форум состоится в Уфе.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Образцовый союз

Подводя итоги переговоров, главы государств несколько раз упомянули добрососедский характер отношений. "Работы много, но нет сомнений, что результат будет положительным. Ваш визит проходит в канун десятилетия подписания договора о добрососедстве и союзничестве. Мы — союзники и стратегические партнеры, между нами нет никаких принципиальных проблем", — сказал Токаев.
Путин поддержал коллегу: "Мы не просто союзники, а наиболее близкие союзники". По его словам, Москва и Астана всегда могут решить любые вопросы между собой, не нарушая международных обязательств. Помимо прочего, это укрепляет суверенитет.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны
Стороны подписали несколько меморандумов и договоров о сотрудничестве, в том числе в сфере спорта, сельского хозяйства, энергетики, таможни и СМИ. Также, по словам Токаева, Астана и Москва условились расширять транспортные коммуникации. "Для этого нужно развивать инфраструктуру и упрощать бюрократические процедуры", — уточнил он.
"Переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе, — подтвердил Путин. — Поставлена задача по достижению всеобъемлющего стратегического партнерства". И добавил, что Москва готова сотрудничать с Астаной в автомобилестроении.
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Переговоры о будущем

"Подобные встречи проходят ежегодно в формате межрегионального форума, который Путин с Токаевым открыли онлайн из Астаны. Именно к этому приурочен визит президента России, — пояснил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. — Главы государств часто видятся на различных площадках. Месяц назад они открывали газопровод, по которому российский газ пойдет в Центральную Азию. У нас достаточно широкая повестка и есть потребность в таких встречах, где обсуждаются только двусторонние вопросы".
Форум специально организован так, чтобы были возможны визиты на самом высоком уровне. "Обсудили все ключевые вопросы наших отношений, в том числе наиболее сложные. Путин, например, упомянул проблемы финансовой сферы. В области логистики ЕАЭС тоже есть трудности из-за разных взглядов на транзит. Все это необходимо обсуждать", — заключает эксперт.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМузей энергии будущего "Нур Алем" в Астане
Музей энергии будущего Нур Алем в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Музей энергии будущего "Нур Алем" в Астане
Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает Казахстан настоящим союзником России. "В условиях противостояния с Западом это дорогого стоит", — отмечает он.
Эксперт напомнил, что, помимо украинского кризиса, в мире разрастается ближневосточное противостояние, угрожающее Казахстану больше, чем России. Очевидно, что в Центральной Азии сочувствуют жертвам ЦАХАЛ. "Нашим государствам нужно защищать своих людей и экономику от внешних воздействий, — говорит Грозин. — В этом смысле визит Путина призван продемонстрировать казахам, что Россия их не оставит пред лицом международных проблем".
Эксперты подчеркивают: Москва готова совместно с Астаной выстраивать прочный мир в Евразии.
 
РоссияКазахстанЦентральная АзияАлексей ОверчукКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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