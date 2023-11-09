Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 09.11.2023 (обновлено: 15:02 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908406435.html
Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане
Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане - РИА Новости, 09.11.2023
Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает процесс создания в стране филиалов российских учебных заведений с упором на технические вузы, Россия будет РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:29
2023-11-09T15:02
казахстан
россия
общество
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367039_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_8e88337fe106224dda9b70d1baabfa43.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает процесс создания в стране филиалов российских учебных заведений с упором на технические вузы, Россия будет этому способствовать, заявил президент РФ Владимир ПУтин."Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. Особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
https://ria.ru/20231109/putin-1908355666.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367039_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_ac2d991c59b6cc69b2beff9f7e45e108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, общество, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Общество, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане

Путин: Токаев поддерживает создание в Казахстане филиалов российских вузов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает процесс создания в стране филиалов российских учебных заведений с упором на технические вузы, Россия будет этому способствовать, заявил президент РФ Владимир ПУтин.
"Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. Особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными
Вчера, 11:49
 
КазахстанРоссияОбществоВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала