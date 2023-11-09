https://ria.ru/20231109/putin-1908406435.html
Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане
Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане - РИА Новости, 09.11.2023
Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает процесс создания в стране филиалов российских учебных заведений с упором на технические вузы, Россия будет РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:29
2023-11-09T14:29
2023-11-09T15:02
казахстан
россия
общество
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает процесс создания в стране филиалов российских учебных заведений с упором на технические вузы, Россия будет этому способствовать, заявил президент РФ Владимир ПУтин."Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. Особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
https://ria.ru/20231109/putin-1908355666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, общество, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Общество, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане
Путин: Токаев поддерживает создание в Казахстане филиалов российских вузов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает процесс создания в стране филиалов российских учебных заведений с упором на технические вузы, Россия будет этому способствовать, заявил президент РФ Владимир ПУтин.
"Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. Особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными