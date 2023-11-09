https://ria.ru/20231109/putin-1908406435.html

Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане

Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане - РИА Новости, 09.11.2023

Путин рассказал о ситуации с филиалами российских вузов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает процесс создания в стране филиалов российских учебных заведений с упором на технические вузы, Россия будет РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:29

2023-11-09T14:29

2023-11-09T15:02

казахстан

россия

общество

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367039_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_8e88337fe106224dda9b70d1baabfa43.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает процесс создания в стране филиалов российских учебных заведений с упором на технические вузы, Россия будет этому способствовать, заявил президент РФ Владимир ПУтин."Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. Особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

https://ria.ru/20231109/putin-1908355666.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, общество, владимир путин, касым-жомарт токаев