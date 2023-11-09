https://ria.ru/20231109/putin-1908404510.html

Путин подтвердил готовность к углублению кооперации с Казахстаном

Путин подтвердил готовность к углублению кооперации с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023

Путин подтвердил готовность к углублению кооперации с Казахстаном

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе его переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым была подтверждена готовность России к углублению РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:20

2023-11-09T14:20

2023-11-09T14:48

казахстан

россия

в мире

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе его переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым была подтверждена готовность России к углублению кооперации с Казахстаном в области автопрома."Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей "Лада". Я еще раз в ходе переговоров сегодня подтвердил - мы с президентом сегодня об этом говорим - мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций" , - заявил Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

https://ria.ru/20231109/spetssluzhby-1908403627.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев