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Путин подтвердил готовность к углублению кооперации с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023
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14:20 09.11.2023 (обновлено: 14:48 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908404510.html
Путин подтвердил готовность к углублению кооперации с Казахстаном
Путин подтвердил готовность к углублению кооперации с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023
Путин подтвердил готовность к углублению кооперации с Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе его переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым была подтверждена готовность России к углублению РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:20
2023-11-09T14:48
казахстан
россия
в мире
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе его переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым была подтверждена готовность России к углублению кооперации с Казахстаном в области автопрома."Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей "Лада". Я еще раз в ходе переговоров сегодня подтвердил - мы с президентом сегодня об этом говорим - мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций" , - заявил Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
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казахстан, россия, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, В мире, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин подтвердил готовность к углублению кооперации с Казахстаном

Путин подтвердил готовность к углублению кооперации с Казахстаном в автопроме

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе его переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым была подтверждена готовность России к углублению кооперации с Казахстаном в области автопрома.
"Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей "Лада". Я еще раз в ходе переговоров сегодня подтвердил - мы с президентом сегодня об этом говорим - мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций" , - заявил Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб
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