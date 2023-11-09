https://ria.ru/20231109/putin-1908400626.html

Путин заявил об амбициозных целях укрепления партнерства с Казахстаном

Путин заявил об амбициозных целях укрепления партнерства с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023

Путин заявил об амбициозных целях укрепления партнерства с Казахстаном

Амбициозные задачи укрепления стратегического партнерства России и Казахстана поставлены в совместном заявлении президентов двух стран по итогам переговоров в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:12

2023-11-09T14:12

2023-11-09T16:22

казахстан

в мире

владимир путин

астана

россия

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Амбициозные задачи укрепления стратегического партнерства России и Казахстана поставлены в совместном заявлении президентов двух стран по итогам переговоров в Астане, сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент России в четверг в ходе визита в республику провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. После встречи они подписали совместное заявление и план действий по сотрудничеству между двумя странами на ближайшие три года."Важно, что в только что подписанном совместном заявлении и принятом плане действий России и Казахстана поставлены по-настоящему амбициозные задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства", - заявил Путин после переговоров.По его словам, этому будут способствовать и заключенные в Астане в эти дни межправительственные и межведомственные документы. Они охватывают многие сферы сотрудничества двух стран по самым разным направлениям - и в политике, и в области безопасности, и в экономике, и в культурно-гуманитарной сфере, уточнил президент РФ.

https://ria.ru/20231109/oon-1908404716.html

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Дарья Буймова

казахстан, в мире, владимир путин, астана, россия, касым-жомарт токаев