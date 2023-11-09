Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 09.11.2023 (обновлено: 13:20 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908375865.html
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана - РИА Новости, 09.11.2023
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана
Россия понимает все сложности, связанные с текущей ситуацией, в частности, в области финансового взаимодействия с Казахстаном, но исходит из того, что все... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:05
2023-11-09T13:20
россия
казахстан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367245_178:551:2840:2048_1920x0_80_0_0_6a6910af7deb59671b9763a42a3cf143.jpg
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия понимает все сложности, связанные с текущей ситуацией, в частности, в области финансового взаимодействия с Казахстаном, но исходит из того, что все вопросы будут решены с учетом взаимных интересов и без нарушений международных договоров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров."Мы говорили о финансовом взаимодействии. Мы понимаем все сложности, которые связаны с текущей ситуацией. Но, уверен, мы исходя из приоритетов национальный интереса всегда сможем решить, не нарушая никаких международных договоров, те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный интерес", - сказал Путин."Будем тем самым укреплять свой суверенитет на международной арене", - добавил он.
https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048301.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367245_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a8b68b15bd63f11e04912d116e815f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, владимир путин
Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана

Путин: РФ и Казахстан смогут решить все сложности в финансовом взаимодействии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия понимает все сложности, связанные с текущей ситуацией, в частности, в области финансового взаимодействия с Казахстаном, но исходит из того, что все вопросы будут решены с учетом взаимных интересов и без нарушений международных договоров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
"Мы говорили о финансовом взаимодействии. Мы понимаем все сложности, которые связаны с текущей ситуацией. Но, уверен, мы исходя из приоритетов национальный интереса всегда сможем решить, не нарушая никаких международных договоров, те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный интерес", - сказал Путин.
"Будем тем самым укреплять свой суверенитет на международной арене", - добавил он.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ
8 ноября, 00:40
 
РоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала