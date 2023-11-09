https://ria.ru/20231109/putin-1908375865.html

Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана

Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана - РИА Новости, 09.11.2023

Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана

Россия понимает все сложности, связанные с текущей ситуацией, в частности, в области финансового взаимодействия с Казахстаном, но исходит из того, что все... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:05

2023-11-09T13:05

2023-11-09T13:20

россия

казахстан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367245_178:551:2840:2048_1920x0_80_0_0_6a6910af7deb59671b9763a42a3cf143.jpg

АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия понимает все сложности, связанные с текущей ситуацией, в частности, в области финансового взаимодействия с Казахстаном, но исходит из того, что все вопросы будут решены с учетом взаимных интересов и без нарушений международных договоров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров."Мы говорили о финансовом взаимодействии. Мы понимаем все сложности, которые связаны с текущей ситуацией. Но, уверен, мы исходя из приоритетов национальный интереса всегда сможем решить, не нарушая никаких международных договоров, те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный интерес", - сказал Путин."Будем тем самым укреплять свой суверенитет на международной арене", - добавил он.

https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048301.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казахстан, владимир путин