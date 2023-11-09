https://ria.ru/20231109/putin-1908375865.html
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана - РИА Новости, 09.11.2023
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана
Россия понимает все сложности, связанные с текущей ситуацией, в частности, в области финансового взаимодействия с Казахстаном, но исходит из того, что все... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:05
2023-11-09T13:05
2023-11-09T13:20
россия
казахстан
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия понимает все сложности, связанные с текущей ситуацией, в частности, в области финансового взаимодействия с Казахстаном, но исходит из того, что все вопросы будут решены с учетом взаимных интересов и без нарушений международных договоров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров."Мы говорили о финансовом взаимодействии. Мы понимаем все сложности, которые связаны с текущей ситуацией. Но, уверен, мы исходя из приоритетов национальный интереса всегда сможем решить, не нарушая никаких международных договоров, те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный интерес", - сказал Путин."Будем тем самым укреплять свой суверенитет на международной арене", - добавил он.
https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048301.html
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россия, казахстан, владимир путин
Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана
Путин: РФ и Казахстан смогут решить все сложности в финансовом взаимодействии
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия понимает все сложности, связанные с текущей ситуацией, в частности, в области финансового взаимодействия с Казахстаном, но исходит из того, что все вопросы будут решены с учетом взаимных интересов и без нарушений международных договоров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
"Мы говорили о финансовом взаимодействии. Мы понимаем все сложности, которые связаны с текущей ситуацией. Но, уверен, мы исходя из приоритетов национальный интереса всегда сможем решить, не нарушая никаких международных договоров, те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный интерес", - сказал Путин.
"Будем тем самым укреплять свой суверенитет на международной арене", - добавил он.
Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ