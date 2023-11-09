https://ria.ru/20231109/putin-1908355666.html

Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными

Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными - РИА Новости, 09.11.2023

Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными

Финансирование квот на обучение граждан Казахстана в РФ российская сторона не считает бесполезными тратами, это инвестиции в будущее, вклад в укрепление... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:49

2023-11-09T11:49

2023-11-09T12:29

россия

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Финансирование квот на обучение граждан Казахстана в РФ российская сторона не считает бесполезными тратами, это инвестиции в будущее, вклад в укрепление отношений, заявил президент России Владимир Путин."Хочу напомнить: 61 тысяча граждан Казахстана обучаются в наших вузах российских, причём 30,4 тысячи - за счёт российского бюджета. Мы не считаем, что это какие-то бесполезные траты - напротив, они создают хорошую базу для того, чтобы поддерживать наши отношения на должном уровне и иметь перспективы развития. Это инвестиции в будущее", - заявил Путин на российско-казахстанских переговорах в Астане.Он отметил, что соответствующая правительственная квота в 2023-24 учебном году увеличится еще на 200 мест - до 700 мест.

https://ria.ru/20230216/studenty-1852433843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, в мире, владимир путин, астана