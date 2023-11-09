Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными
Путин назвал обучение граждан Казахстана в России инвестициями в будущее
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Финансирование квот на обучение граждан Казахстана в РФ российская сторона не считает бесполезными тратами, это инвестиции в будущее, вклад в укрепление отношений, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу напомнить: 61 тысяча граждан Казахстана обучаются в наших вузах российских, причём 30,4 тысячи - за счёт российского бюджета. Мы не считаем, что это какие-то бесполезные траты - напротив, они создают хорошую базу для того, чтобы поддерживать наши отношения на должном уровне и иметь перспективы развития. Это инвестиции в будущее", - заявил Путин на российско-казахстанских переговорах в Астане.
Он отметил, что соответствующая правительственная квота в 2023-24 учебном году увеличится еще на 200 мест - до 700 мест.