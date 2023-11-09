Рейтинг@Mail.ru
Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 09.11.2023 (обновлено: 12:29 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908355666.html
Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными
Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными - РИА Новости, 09.11.2023
Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными
Финансирование квот на обучение граждан Казахстана в РФ российская сторона не считает бесполезными тратами, это инвестиции в будущее, вклад в укрепление... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:49
2023-11-09T12:29
россия
казахстан
в мире
владимир путин
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908345030_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81aa3e0cfdc0c2ebeefde58487b02319.jpg
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Финансирование квот на обучение граждан Казахстана в РФ российская сторона не считает бесполезными тратами, это инвестиции в будущее, вклад в укрепление отношений, заявил президент России Владимир Путин."Хочу напомнить: 61 тысяча граждан Казахстана обучаются в наших вузах российских, причём 30,4 тысячи - за счёт российского бюджета. Мы не считаем, что это какие-то бесполезные траты - напротив, они создают хорошую базу для того, чтобы поддерживать наши отношения на должном уровне и иметь перспективы развития. Это инвестиции в будущее", - заявил Путин на российско-казахстанских переговорах в Астане.Он отметил, что соответствующая правительственная квота в 2023-24 учебном году увеличится еще на 200 мест - до 700 мест.
https://ria.ru/20230216/studenty-1852433843.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908345030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38cb76d50bdd5071d3a038333367ef43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, в мире, владимир путин, астана
Россия, Казахстан, В мире, Владимир Путин, Астана
Путин не считает траты на обучение граждан Казахстана в России бесполезными

Путин назвал обучение граждан Казахстана в России инвестициями в будущее

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Финансирование квот на обучение граждан Казахстана в РФ российская сторона не считает бесполезными тратами, это инвестиции в будущее, вклад в укрепление отношений, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу напомнить: 61 тысяча граждан Казахстана обучаются в наших вузах российских, причём 30,4 тысячи - за счёт российского бюджета. Мы не считаем, что это какие-то бесполезные траты - напротив, они создают хорошую базу для того, чтобы поддерживать наши отношения на должном уровне и иметь перспективы развития. Это инвестиции в будущее", - заявил Путин на российско-казахстанских переговорах в Астане.
Он отметил, что соответствующая правительственная квота в 2023-24 учебном году увеличится еще на 200 мест - до 700 мест.
Российский университет дружбы народов (РУДН) - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов
16 февраля, 15:18
 
РоссияКазахстанВ миреВладимир ПутинАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала