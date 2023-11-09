https://ria.ru/20231109/putin-1908347997.html
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном
Во внешнеторговых операциях между компаниями из России и Казахстана выросла доля расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:11
2023-11-09T11:11
2023-11-09T16:05
россия
казахстан
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владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Во внешнеторговых операциях между компаниями из России и Казахстана выросла доля расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества."Заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", — сказал российский президент, выступавший на мероприятии по видеосвязи. Нынешний форум посвящен вопросам сельского хозяйства. Путин согласился с выбором темы."Конечно же, мы видим, как динамично растут наши взаимные торговые и инвестиционные обмены в аграрной сфере. <...> Я думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич со мной согласится: развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК — это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономический политики", — добавил глава государства.Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Казахстана в прошлом году увеличился более чем на десять процентов, составив 28,2 миллиарда долларов. За январь — август этого года объем встречной торговли, по словам Путина, прибавил еще семь процентов.Путин прибыл с визитом в Казахстан по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда". По итогам встречи ожидается подписание документов о развитии сотрудничества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев, москва
Россия, Казахстан, В мире, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Москва
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном
Путин сообщил о росте расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном
АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Во внешнеторговых операциях между компаниями из России и Казахстана выросла доля расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества.
"Заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", — сказал российский президент, выступавший на мероприятии по видеосвязи.
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Нынешний форум посвящен вопросам сельского хозяйства. Путин согласился с выбором темы.
«
"Конечно же, мы видим, как динамично растут наши взаимные торговые и инвестиционные обмены в аграрной сфере. <...> Я думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич со мной согласится: развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК — это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономический политики", — добавил глава государства.
Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Казахстана в прошлом году увеличился более чем на десять процентов, составив 28,2 миллиарда долларов. За январь — август этого года объем встречной торговли, по словам Путина, прибавил еще семь процентов.
Путин прибыл с визитом в Казахстан по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева
. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда". По итогам встречи ожидается подписание документов о развитии сотрудничества.
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