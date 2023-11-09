https://ria.ru/20231109/putin-1908347997.html

Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023

Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Во внешнеторговых операциях между компаниями из России и Казахстана выросла доля расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:11

2023-11-09T11:11

2023-11-09T16:05

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касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Во внешнеторговых операциях между компаниями из России и Казахстана выросла доля расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества."Заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", — сказал российский президент, выступавший на мероприятии по видеосвязи. Нынешний форум посвящен вопросам сельского хозяйства. Путин согласился с выбором темы."Конечно же, мы видим, как динамично растут наши взаимные торговые и инвестиционные обмены в аграрной сфере. <...> Я думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич со мной согласится: развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК — это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономический политики", — добавил глава государства.Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Казахстана в прошлом году увеличился более чем на десять процентов, составив 28,2 миллиарда долларов. За январь — август этого года объем встречной торговли, по словам Путина, прибавил еще семь процентов.Путин прибыл с визитом в Казахстан по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда". По итогам встречи ожидается подписание документов о развитии сотрудничества.

https://ria.ru/20231025/kitay-1905172598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев, москва