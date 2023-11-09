Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 09.11.2023 (обновлено: 16:05 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908347997.html
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном
Во внешнеторговых операциях между компаниями из России и Казахстана выросла доля расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:11
2023-11-09T16:05
россия
казахстан
в мире
владимир путин
касым-жомарт токаев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908345030_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81aa3e0cfdc0c2ebeefde58487b02319.jpg
АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Во внешнеторговых операциях между компаниями из России и Казахстана выросла доля расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества."Заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", — сказал российский президент, выступавший на мероприятии по видеосвязи. Нынешний форум посвящен вопросам сельского хозяйства. Путин согласился с выбором темы."Конечно же, мы видим, как динамично растут наши взаимные торговые и инвестиционные обмены в аграрной сфере. &lt;...&gt; Я думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич со мной согласится: развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК — это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономический политики", — добавил глава государства.Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Казахстана в прошлом году увеличился более чем на десять процентов, составив 28,2 миллиарда долларов. За январь — август этого года объем встречной торговли, по словам Путина, прибавил еще семь процентов.Путин прибыл с визитом в Казахстан по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда". По итогам встречи ожидается подписание документов о развитии сотрудничества.
https://ria.ru/20231025/kitay-1905172598.html
https://ria.ru/20231012/valyuta-1902236649.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908345030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38cb76d50bdd5071d3a038333367ef43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев, москва
Россия, Казахстан, В мире, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Москва
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Путин сообщил о росте расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Во внешнеторговых операциях между компаниями из России и Казахстана выросла доля расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества.
"Заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", — сказал российский президент, выступавший на мероприятии по видеосвязи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время двухсторонней встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Бишкеке. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Почти все расчеты между Россией и Китаем идут в нацвалютах, заявил Мишустин
25 октября, 15:31
Нынешний форум посвящен вопросам сельского хозяйства. Путин согласился с выбором темы.
«
"Конечно же, мы видим, как динамично растут наши взаимные торговые и инвестиционные обмены в аграрной сфере. <...> Я думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич со мной согласится: развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК — это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономический политики", — добавил глава государства.
Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Казахстана в прошлом году увеличился более чем на десять процентов, составив 28,2 миллиарда долларов. За январь — август этого года объем встречной торговли, по словам Путина, прибавил еще семь процентов.
Путин прибыл с визитом в Казахстан по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда". По итогам встречи ожидается подписание документов о развитии сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин
12 октября, 13:24
 
РоссияКазахстанВ миреВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала