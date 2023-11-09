https://ria.ru/20231109/putin-1908328461.html
Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция
Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция - РИА Новости, 09.11.2023
Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят двустороннюю встречу в Астане. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:09
2023-11-09T12:09
2023-11-09T12:09
россия
казахстан
астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят двустороннюю встречу в Астане.
россия
казахстан
астана
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908377745_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_28a8ac397b59d327f46706e2659206a3.jpg
Двусторонняя встреча Путина и Токаева
Двусторонняя встреча Путина и Токаева
2023-11-09T12:09
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PT10M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, видео
Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят двустороннюю встречу в Астане.
2023-11-09T12:09
true
PT10M12S
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят двустороннюю встречу в Астане.