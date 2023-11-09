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Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция - РИА Новости, 09.11.2023
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12:09 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/putin-1908328461.html
Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция
Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция - РИА Новости, 09.11.2023
Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят двустороннюю встречу в Астане. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:09
2023-11-09T12:09
россия
казахстан
астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят двустороннюю встречу в Астане.
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Двусторонняя встреча Путина и Токаева
Двусторонняя встреча Путина и Токаева
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россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, видео
Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят двустороннюю встречу в Астане.
2023-11-09T12:09
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Двусторонняя встреча Путина и Токаева. Трансляция

Читать ria.ru в
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят двустороннюю встречу в Астане.
 
РоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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