https://ria.ru/20231109/putin-1908300933.html

Путин прилетел в Астану для переговоров с президентом Казахстана

Путин прилетел в Астану для переговоров с президентом Казахстана - РИА Новости, 09.11.2023

Путин прилетел в Астану для переговоров с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T05:00

2023-11-09T05:00

2023-11-09T08:55

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним примет участие в работе форума межрегионального сотрудничества.Путин приехал в столицу республики по приглашению лидера Казахстана, который лично встретил президента России у трапа самолета. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, на переговорах стороны планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, включая взаимные инвестиции и сотрудничество в разных областях.Кроме того, президенты обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Также на встрече обсудят вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.По информации пресс-службы российского лидера, сначала Путин и Токаев проведут беседу в узком составе, затем последуют "обстоятельные российско-казахстанские переговоры". По результатам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ. Также запланирован официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского гостя.Помимо этого, Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство — основа сильной экономики".

https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html

https://ria.ru/20231108/druzya-1908047020.html

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Визит Путина в Астану Путин по приглашению Токаева прилетел в Астану. Позднее российский и казахстанский лидеры побеседуют в узком составе, а затем последуют и "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", отмечали ранее в Кремле. В повестке - и вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. 2023-11-09T05:00 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире