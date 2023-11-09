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Эксперты назвали цену отдыха на "все включено" в Сочи и Анапе на Новый год - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
11:27 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/puteshestviya-1908235191.html
Эксперты назвали цену отдыха на "все включено" в Сочи и Анапе на Новый год
Эксперты назвали цену отдыха на "все включено" в Сочи и Анапе на Новый год - РИА Новости, 09.11.2023
Эксперты назвали цену отдыха на "все включено" в Сочи и Анапе на Новый год
Туроператоры рассказали о росте спроса на новогодние каникулы на курорты Краснодарского края и определили цену такого отдыха по системе "все включено", сообщает РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:27
2023-11-09T11:27
туризм
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новости - туризм
анапа
сочи
краснодарский край
отдых в россии
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о росте спроса на новогодние каникулы на курорты Краснодарского края и определили цену такого отдыха по системе "все включено", сообщает АТОР.Объемы бронирования на первую неделю января на гостиницы в Сочи, Анапе и Геленджике в три раза превысили прошлогодние показатели, рассказали в туроператоре "Дельфин".По оценке участников рынка, больше всего туристов отправится в Анапу: там много отелей, работающих по такого формату, причем есть несколько новых. Сочинские места размещения в межсезонье реже предлагают систему "все включено". Тем более, что гости приезжают на четыре-пять дней, а не на десять, как летом.Туроператоры считают, что пик продаж новогодних путевок придется на вторую половину ноября и начало декабря. Причем 60 процентов клиентов намерены в путешествии встретить Новый год.Средняя стоимость поездки на двоих на четыре-пять дней в гостиницу на "все включено" с захватом праздничной ночи составляет от 85 до 110 тысяч рублей при размещении в Анапе. В Сочи – чуть дороже, от 90 до 120 тысяч рублей. В Геленджике стоимость еще выше – от 100 до 140 тысяч рублей. Проезд придется оплатить отдельно.Январские каникулы в Краснодарском крае за год подорожали на 40 процентов, сообщают участники рынка. Ближе к дате праздника цены могут вырасти еще процентов на 20, говорят туроператоры.
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туризм, новости - туризм, анапа, сочи, краснодарский край, отдых в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Сочи, Краснодарский край, отдых в России, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Отели, Гостиницы
Эксперты назвали цену отдыха на "все включено" в Сочи и Анапе на Новый год

АТОР: новогодний отдых на "все включено" в отелях Сочи стоит от 90 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗимний отдых в Анапе
Зимний отдых в Анапе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о росте спроса на новогодние каникулы на курорты Краснодарского края и определили цену такого отдыха по системе "все включено", сообщает АТОР.
Объемы бронирования на первую неделю января на гостиницы в Сочи, Анапе и Геленджике в три раза превысили прошлогодние показатели, рассказали в туроператоре "Дельфин".
По оценке участников рынка, больше всего туристов отправится в Анапу: там много отелей, работающих по такого формату, причем есть несколько новых. Сочинские места размещения в межсезонье реже предлагают систему "все включено". Тем более, что гости приезжают на четыре-пять дней, а не на десять, как летом.
Туроператоры считают, что пик продаж новогодних путевок придется на вторую половину ноября и начало декабря. Причем 60 процентов клиентов намерены в путешествии встретить Новый год.
Средняя стоимость поездки на двоих на четыре-пять дней в гостиницу на "все включено" с захватом праздничной ночи составляет от 85 до 110 тысяч рублей при размещении в Анапе. В Сочи – чуть дороже, от 90 до 120 тысяч рублей. В Геленджике стоимость еще выше – от 100 до 140 тысяч рублей. Проезд придется оплатить отдельно.
Январские каникулы в Краснодарском крае за год подорожали на 40 процентов, сообщают участники рынка. Ближе к дате праздника цены могут вырасти еще процентов на 20, говорят туроператоры.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАнапаСочиКраснодарский крайотдых в РоссииАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годОтелиГостиницы
 
 
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