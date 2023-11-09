https://ria.ru/20231109/puteshestviya-1908235191.html

Эксперты назвали цену отдыха на "все включено" в Сочи и Анапе на Новый год

Эксперты назвали цену отдыха на "все включено" в Сочи и Анапе на Новый год - РИА Новости, 09.11.2023

Эксперты назвали цену отдыха на "все включено" в Сочи и Анапе на Новый год

Туроператоры рассказали о росте спроса на новогодние каникулы на курорты Краснодарского края и определили цену такого отдыха по системе "все включено", сообщает РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:27

2023-11-09T11:27

2023-11-09T11:27

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новости - туризм

анапа

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краснодарский край

отдых в россии

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о росте спроса на новогодние каникулы на курорты Краснодарского края и определили цену такого отдыха по системе "все включено", сообщает АТОР.Объемы бронирования на первую неделю января на гостиницы в Сочи, Анапе и Геленджике в три раза превысили прошлогодние показатели, рассказали в туроператоре "Дельфин".По оценке участников рынка, больше всего туристов отправится в Анапу: там много отелей, работающих по такого формату, причем есть несколько новых. Сочинские места размещения в межсезонье реже предлагают систему "все включено". Тем более, что гости приезжают на четыре-пять дней, а не на десять, как летом.Туроператоры считают, что пик продаж новогодних путевок придется на вторую половину ноября и начало декабря. Причем 60 процентов клиентов намерены в путешествии встретить Новый год.Средняя стоимость поездки на двоих на четыре-пять дней в гостиницу на "все включено" с захватом праздничной ночи составляет от 85 до 110 тысяч рублей при размещении в Анапе. В Сочи – чуть дороже, от 90 до 120 тысяч рублей. В Геленджике стоимость еще выше – от 100 до 140 тысяч рублей. Проезд придется оплатить отдельно.Январские каникулы в Краснодарском крае за год подорожали на 40 процентов, сообщают участники рынка. Ближе к дате праздника цены могут вырасти еще процентов на 20, говорят туроператоры.

https://ria.ru/20231103/oae-1906952910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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