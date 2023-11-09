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ПСБ: Нужно быть там, где твои клиенты
ПСБ: Нужно быть там, где твои клиенты - РИА Новости, 09.11.2023
ПСБ: Нужно быть там, где твои клиенты
Банки должны шире использовать возможности цифровизации с тем, чтобы исключить разрыв клиентского пути при проведении транзакций, считает старший... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:40
2023-11-09T15:40
2023-11-09T15:40
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Банки должны шире использовать возможности цифровизации с тем, чтобы исключить разрыв клиентского пути при проведении транзакций, считает старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин. Он выступил в рамках круглого стола "Банк в мессенджере и цифровые ассистенты — роскошь или удобный инструмент для решения срочных задач", организованного ПСБ на форуме Финополис-2023. Участники круглого стола обсудили, как виртуальные ассистенты помогают предпринимателям управлять финансами, где находится баланс между безопасностью и развитием, каковы перспективы развития отечественных мессенджеров и какими будут цифровые ассистенты на базе искусственного интеллекта завтра. "Согласно исследованию ПСБ бизнес-клиенты банка часто используют мессенджеры для общения с партнерами параллельно с проведением платежных операций в мобильном приложении банка, что разрывает клиентский путь. Мы решили, что надо экспериментировать, надо использовать возможности, которые открывает цифровизация. Поэтому несколько лет назад просто перенесли банковские операции для бизнеса в мессенджер - в привычный и популярный канал общения. И только за последний год количество платежей с помощью бизнес-ассистента выросло более, чем в 100 раз", - приводятся в сообщении слова Чернощекина. В пресс-службе напомнили, что возможность проводить платежные операции на платформе отечественного VK Mecceнджер банк предоставил бизнес-клиентам весной 2023 года.
https://ria.ru/20231107/transport-1907943254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, псб (банк псб)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Банки должны шире использовать возможности цифровизации с тем, чтобы исключить разрыв клиентского пути при проведении транзакций, считает старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Он выступил в рамках круглого стола "Банк в мессенджере и цифровые ассистенты — роскошь или удобный инструмент для решения срочных задач", организованного ПСБ на форуме Финополис-2023.
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Участники круглого стола обсудили, как виртуальные ассистенты помогают предпринимателям управлять финансами, где находится баланс между безопасностью и развитием, каковы перспективы развития отечественных мессенджеров и какими будут цифровые ассистенты на базе искусственного интеллекта завтра.
"Согласно исследованию ПСБ
бизнес-клиенты банка часто используют мессенджеры для общения с партнерами параллельно с проведением платежных операций в мобильном приложении банка, что разрывает клиентский путь. Мы решили, что надо экспериментировать, надо использовать возможности, которые открывает цифровизация. Поэтому несколько лет назад просто перенесли банковские операции для бизнеса в мессенджер - в привычный и популярный канал общения. И только за последний год количество платежей с помощью бизнес-ассистента выросло более, чем в 100 раз", - приводятся в сообщении слова Чернощекина.
В пресс-службе напомнили, что возможность проводить платежные операции на платформе отечественного VK Mecceнджер банк предоставил бизнес-клиентам весной 2023 года.