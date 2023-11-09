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Gloria Jeans в 2024 году откроет 50-100 магазинов своего нового бренда - РИА Новости, 09.11.2023
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09:16 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/prodazhi-1908316446.html
Gloria Jeans в 2024 году откроет 50-100 магазинов своего нового бренда
Gloria Jeans в 2024 году откроет 50-100 магазинов своего нового бренда - РИА Новости, 09.11.2023
Gloria Jeans в 2024 году откроет 50-100 магазинов своего нового бренда
Российский ритейлер Gloria Jeans в следующем году откроет 50-100 отдельных магазинов своего нового бренда для подростков и молодых людей Ready! Steady! Go!,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:16
2023-11-09T09:16
экономика
израиль
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российский ритейлер Gloria Jeans в следующем году откроет 50-100 отдельных магазинов своего нового бренда для подростков и молодых людей Ready! Steady! Go!, сообщили РИА Новости в компании. "В 2024 Gloria Jeans откроет 50-100 отдельно стоящих магазинов нового бренда Ready! Steady! Go! для подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет. Площадь этих магазинов составит 600-800 квадратных метров", - рассказали там. Кроме того, до конца 2024 года ритейлер реконструирует 200 действующих магазинов Gloria Jeans и расширит их площадь с 600-800 до 1500-2000 квадратных метров. "В 2022 году мы начали открывать магазины GJ в новой концепции и с полностью обновленным фирменным стилем. По результатам первого года ребрендинга мы видим, что покупателям нравится наш новый формат. Поэтому по итогам переговоров с девелоперами мы приняли масштабную программу модернизации сети: до конца 2024 года мы увеличим площадь тех магазинов GJ, где есть такая возможность", — прокомментировал председатель совета директоров компании Владимир Мельников. "Обжегшись на открытии магазинов в Израиле, мы поставили задачу в течение 2024-2025 годов выйти в 60-80 стран мира через маркетплейсы", - заявил он.До этого, в октябре, Мельников рассказывал агентству о том, что Gloria Jeans передумала открывать свои магазины в Израиле, а все проекты в стране были закрыты.В конце августа он говорил о том, что Gloria Jeans выходит на рынок Израиля, открывая там свои магазины, а также изучает другие зарубежные рынки, в том числе арабские страны.В интервью Forbes председатель совета директоров пояснял, что в России ритейлер со временем "упрется" в 150 миллиардов рублей оборота в год, а если получится развить новые бренды - то 200-250 миллиардов рублей и на этом все. При этом уход зарубежных брендов, напротив, лишь осложнил ситуацию, в связи с этим сеть и собирается выходить на новые рынки.Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 30 июня сеть включала в себя 704 магазина более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%.
https://realty.ria.ru/20230720/magaziny-1885237691.html
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экономика, израиль, россия, forbes
Экономика, Израиль, Россия, Forbes
Gloria Jeans в 2024 году откроет 50-100 магазинов своего нового бренда

Gloria Jeans в 2024 году откроет 50-100 магазинов бренда Ready! Steady! Go!

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМагазин Gloria Jeans в Москве
Магазин Gloria Jeans в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Магазин Gloria Jeans в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российский ритейлер Gloria Jeans в следующем году откроет 50-100 отдельных магазинов своего нового бренда для подростков и молодых людей Ready! Steady! Go!, сообщили РИА Новости в компании.
"В 2024 Gloria Jeans откроет 50-100 отдельно стоящих магазинов нового бренда Ready! Steady! Go! для подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет. Площадь этих магазинов составит 600-800 квадратных метров", - рассказали там.
Магазин Gloria Jeans
Gloria Jeans увеличила планы по открытию магазинов
20 июля, 11:24
Кроме того, до конца 2024 года ритейлер реконструирует 200 действующих магазинов Gloria Jeans и расширит их площадь с 600-800 до 1500-2000 квадратных метров.
"В 2022 году мы начали открывать магазины GJ в новой концепции и с полностью обновленным фирменным стилем. По результатам первого года ребрендинга мы видим, что покупателям нравится наш новый формат. Поэтому по итогам переговоров с девелоперами мы приняли масштабную программу модернизации сети: до конца 2024 года мы увеличим площадь тех магазинов GJ, где есть такая возможность", — прокомментировал председатель совета директоров компании Владимир Мельников.
"Обжегшись на открытии магазинов в Израиле, мы поставили задачу в течение 2024-2025 годов выйти в 60-80 стран мира через маркетплейсы", - заявил он.
До этого, в октябре, Мельников рассказывал агентству о том, что Gloria Jeans передумала открывать свои магазины в Израиле, а все проекты в стране были закрыты.
В конце августа он говорил о том, что Gloria Jeans выходит на рынок Израиля, открывая там свои магазины, а также изучает другие зарубежные рынки, в том числе арабские страны.
В интервью Forbes председатель совета директоров пояснял, что в России ритейлер со временем "упрется" в 150 миллиардов рублей оборота в год, а если получится развить новые бренды - то 200-250 миллиардов рублей и на этом все. При этом уход зарубежных брендов, напротив, лишь осложнил ситуацию, в связи с этим сеть и собирается выходить на новые рынки.
Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 30 июня сеть включала в себя 704 магазина более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%.
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