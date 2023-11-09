https://ria.ru/20231109/potentsial-1908355030.html
Путин оценил потенциал России и Казахстана в аграрной сфере
Путин оценил потенциал России и Казахстана в аграрной сфере - РИА Новости, 09.11.2023
Путин оценил потенциал России и Казахстана в аграрной сфере
Потенциал России и Казахстана в аграрной сфере большой, есть хорошие возможности, чтобы обеспечить свои интересы и помочь партнерам на глобальных рынках, заявил РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:46
2023-11-09T11:46
2023-11-09T12:52
экономика
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казахстан
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ААСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Потенциал России и Казахстана в аграрной сфере большой, есть хорошие возможности, чтобы обеспечить свои интересы и помочь партнерам на глобальных рынках, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым."С учетом того, что происходит в мире, - имея в виду прежде всего даже не конфликты, а то, что происходит в области развития, демографического развития, имея в виду наш огромный сельхозпотенциал, - у нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам в мире, на мировых глобальных рынках. Что мы, собственно говоря, и делаем", - заявил Путин в ходе переговоров.Он подчеркнул, что продовольствие - основа жизнедеятельности любого государства и общества. Россия и Казахстан, по его словам, обладают в этой сфере очень хорошим потенциалом."Вопрос в том, чтобы еще, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем. Мы так и будем делать", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html
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экономика, россия, казахстан, владимир путин, в мире, касым-жомарт токаев
Экономика, Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил потенциал России и Казахстана в аграрной сфере
Путин: аграрный потенциал России и Казахстана позволит помочь партнерам в мире
ААСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Потенциал России и Казахстана в аграрной сфере большой, есть хорошие возможности, чтобы обеспечить свои интересы и помочь партнерам на глобальных рынках, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
«
"С учетом того, что происходит в мире, - имея в виду прежде всего даже не конфликты, а то, что происходит в области развития, демографического развития, имея в виду наш огромный сельхозпотенциал, - у нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам в мире, на мировых глобальных рынках. Что мы, собственно говоря, и делаем", - заявил Путин в ходе переговоров.
Он подчеркнул, что продовольствие - основа жизнедеятельности любого государства и общества. Россия и Казахстан, по его словам, обладают в этой сфере очень хорошим потенциалом.
"Вопрос в том, чтобы еще, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем. Мы так и будем делать", - добавил президент РФ.
Межгосударственные отношения России и Казахстана