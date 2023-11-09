https://ria.ru/20231109/pomosch-1908451353.html

Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей

Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей - РИА Новости, 09.11.2023

Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей

Пермский школьник пожертвовал заработанные колкой дров 45 тысяч рублей бойцам в зоне спецоперации на покупку прибора ночного видения, сообщает секретарь по... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:41

2023-11-09T16:41

2023-11-09T16:41

надежные люди

кпрф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908450044_0:153:1600:1053_1920x0_80_0_0_0ffe216cac8b4530cd13bac4e4e57736.jpg

ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермский школьник пожертвовал заработанные колкой дров 45 тысяч рублей бойцам в зоне спецоперации на покупку прибора ночного видения, сообщает секретарь по оргработе краевого отделения КПРФ Елена Сушинцева на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам представителя партии, ученик 8А класса Суксунской средней школы №1 Иван Сыропятов пожертвовал 45 тысяч рублей для бойцов в зоне СВО. "Папа Ивана, Николай, рассказал, что его сын заработал денежные средства колкой дров. И все скопленные средства решил передать на покупку прибора ночного видения <...> Прибор был заказан и оплачен, с десятым гуманитарным конвоем будет доставлен по назначению в зону СВО. Иван, честь и хвала тебе и твоим родителям, низкий поклон до самой земли", - написала секретарь комитета пермского отделения КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Сушинцева.

https://ria.ru/20231109/gruz-1908334005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кпрф, россия