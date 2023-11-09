Рейтинг@Mail.ru
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
16:41 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/pomosch-1908451353.html
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей - РИА Новости, 09.11.2023
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей
Пермский школьник пожертвовал заработанные колкой дров 45 тысяч рублей бойцам в зоне спецоперации на покупку прибора ночного видения, сообщает секретарь по... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:41
2023-11-09T16:41
надежные люди
кпрф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908450044_0:153:1600:1053_1920x0_80_0_0_0ffe216cac8b4530cd13bac4e4e57736.jpg
ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермский школьник пожертвовал заработанные колкой дров 45 тысяч рублей бойцам в зоне спецоперации на покупку прибора ночного видения, сообщает секретарь по оргработе краевого отделения КПРФ Елена Сушинцева на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам представителя партии, ученик 8А класса Суксунской средней школы №1 Иван Сыропятов пожертвовал 45 тысяч рублей для бойцов в зоне СВО. "Папа Ивана, Николай, рассказал, что его сын заработал денежные средства колкой дров. И все скопленные средства решил передать на покупку прибора ночного видения &lt;...&gt; Прибор был заказан и оплачен, с десятым гуманитарным конвоем будет доставлен по назначению в зону СВО. Иван, честь и хвала тебе и твоим родителям, низкий поклон до самой земли", - написала секретарь комитета пермского отделения КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Сушинцева.
https://ria.ru/20231109/gruz-1908334005.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908450044_0:3:1600:1203_1920x0_80_0_0_38e2217e581c696d160470d1c621e0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кпрф, россия
Надежные люди, КПРФ, Россия
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей

Пермский школьник пожертвовал бойцам заработанные колкой дров 45 тысяч рублей

© Фото : Секретарь по оргработе краевого отделения КПРФ Елена Сушинцева/ВКонтактеПермский школьник пожертвовал бойцам СВО заработанные колкой дров 45 тысяч рублей
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО заработанные колкой дров 45 тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Секретарь по оргработе краевого отделения КПРФ Елена Сушинцева/ВКонтакте
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО заработанные колкой дров 45 тысяч рублей
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермский школьник пожертвовал заработанные колкой дров 45 тысяч рублей бойцам в зоне спецоперации на покупку прибора ночного видения, сообщает секретарь по оргработе краевого отделения КПРФ Елена Сушинцева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам представителя партии, ученик 8А класса Суксунской средней школы №1 Иван Сыропятов пожертвовал 45 тысяч рублей для бойцов в зоне СВО.
"Папа Ивана, Николай, рассказал, что его сын заработал денежные средства колкой дров. И все скопленные средства решил передать на покупку прибора ночного видения <...> Прибор был заказан и оплачен, с десятым гуманитарным конвоем будет доставлен по назначению в зону СВО. Иван, честь и хвала тебе и твоим родителям, низкий поклон до самой земли", - написала секретарь комитета пермского отделения КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Сушинцева.
Гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от Болховского района Орловской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Болховский район Орловской области передал гуманитарный груз бойцам СВО
Вчера, 10:36
 
Надежные людиКПРФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала