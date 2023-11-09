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Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей - РИА Новости, 09.11.2023
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей
Пермский школьник пожертвовал заработанные колкой дров 45 тысяч рублей бойцам в зоне спецоперации на покупку прибора ночного видения, сообщает секретарь по... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:41
2023-11-09T16:41
2023-11-09T16:41
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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермский школьник пожертвовал заработанные колкой дров 45 тысяч рублей бойцам в зоне спецоперации на покупку прибора ночного видения, сообщает секретарь по оргработе краевого отделения КПРФ Елена Сушинцева на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам представителя партии, ученик 8А класса Суксунской средней школы №1 Иван Сыропятов пожертвовал 45 тысяч рублей для бойцов в зоне СВО. "Папа Ивана, Николай, рассказал, что его сын заработал денежные средства колкой дров. И все скопленные средства решил передать на покупку прибора ночного видения <...> Прибор был заказан и оплачен, с десятым гуманитарным конвоем будет доставлен по назначению в зону СВО. Иван, честь и хвала тебе и твоим родителям, низкий поклон до самой земли", - написала секретарь комитета пермского отделения КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Сушинцева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кпрф, россия
Надежные люди, КПРФ, Россия
Пермский школьник пожертвовал бойцам СВО 45 тысяч рублей
Пермский школьник пожертвовал бойцам заработанные колкой дров 45 тысяч рублей
ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости.
Пермский школьник пожертвовал заработанные колкой дров 45 тысяч рублей бойцам в зоне спецоперации на покупку прибора ночного видения, сообщает секретарь по оргработе краевого отделения КПРФ Елена Сушинцева на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
По словам представителя партии, ученик 8А класса Суксунской средней школы №1 Иван Сыропятов пожертвовал 45 тысяч рублей для бойцов в зоне СВО.
"Папа Ивана, Николай, рассказал, что его сын заработал денежные средства колкой дров. И все скопленные средства решил передать на покупку прибора ночного видения <...> Прибор был заказан и оплачен, с десятым гуманитарным конвоем будет доставлен по назначению в зону СВО. Иван, честь и хвала тебе и твоим родителям, низкий поклон до самой земли", - написала секретарь комитета пермского отделения КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Сушинцева.
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