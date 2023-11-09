https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html

Гендиректор выставки "Россия" рассказала о подарке миллионному посетителю

Гендиректор выставки "Россия" рассказала о подарке миллионному посетителю - РИА Новости, 09.11.2023

Гендиректор выставки "Россия" рассказала о подарке миллионному посетителю

Генеральный директор проходящей в Москве на ВДНХ выставки "Россия" Наталья Виртуозова рассказала РИА Новости, как подбираются подарки для юбилейных посетителей... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:58

2023-11-09T13:58

2023-11-09T13:58

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный директор проходящей в Москве на ВДНХ выставки "Россия" Наталья Виртуозова рассказала РИА Новости, как подбираются подарки для юбилейных посетителей выставки: по ее словам, все решения приходят спонтанно. Семилетний мальчик Матвей 7 ноября стал 500-тысячным посетителем "России" и получил специальный приз – двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург. Гендиректор выставки отметила, что подарок был придуман день в день. "Мы вчера, когда поняли, что идет очень большой поток гостей и вот-вот будет 500 тысяч, то мы вместе с Санкт-Петербургом и РЖД придумали, что нам нужно это отметить, так возникла идея этого подарка", - поделилась Виртуозова. На вопрос РИА Новости, что ждет миллионного посетителя, она сказала: "Все зависит от того, какие эмоции у нас будут, что с нами будет". "Это вдохновение, спонтанность, искренность. Мы живем сердцем, и как будет миллион - мы обязательно что-нибудь придумаем", - подытожила гендиректор. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.

https://ria.ru/20231109/vytsavka-1908304624.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", россия, общество