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"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье - РИА Новости, 09.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:08 09.11.2023 (обновлено: 14:24 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/pitomets-1908371646.html
"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье
"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье - РИА Новости, 09.11.2023
"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье
Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram** о том, что в их семье с Аллой Пугачевой появился новый член семьи — щенок по кличке Роки. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:08
2023-11-09T14:24
шоубиз
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram** о том, что в их семье с Аллой Пугачевой появился новый член семьи — щенок по кличке Роки.&quot;Вот у нас какое создание&quot;, — говорит шоумен на опубликованном видеоролике.На видео черный щенок радостно подбегает к Галкину* и виляет хвостом, а юморист хвалит его за это. "Что ты хочешь, Роки? Красавец наш, умница", – приговаривает артист.О том, какой породы Роки, юморист не раскрыл. Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул Израиль ради гастролей по Европе, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Шоубиз, Израиль, Кипр, Лимасол (район), Максим Галкин, Алла Пугачева, Знаменитости, домашние животные, Домашний питомец, Животные, Собаки, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье

В семье Максима Галкина* и Аллы Пугачевой появился домашний питомец

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram** о том, что в их семье с Аллой Пугачевой появился новый член семьи — щенок по кличке Роки.
Скриншот публикации Максима Галкина* в социальной сети
Скриншот публикации Максима Галкина* в социальной сети
Скриншот публикации Максима Галкина* в социальной сети
«

"Вот у нас какое создание", — говорит шоумен на опубликованном видеоролике.

На видео черный щенок радостно подбегает к Галкину* и виляет хвостом, а юморист хвалит его за это. "Что ты хочешь, Роки? Красавец наш, умница", – приговаривает артист.
О том, какой породы Роки, юморист не раскрыл.
Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул Израиль ради гастролей по Европе, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий
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ШоубизИзраильКипрЛимасол (район)Максим ГалкинАлла ПугачеваЗнаменитостидомашние животныеДомашний питомецЖивотныеСобакиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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