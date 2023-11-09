https://ria.ru/20231109/pitomets-1908371646.html
"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье
"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье - РИА Новости, 09.11.2023
"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье
Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram** о том, что в их семье с Аллой Пугачевой появился новый член семьи — щенок по кличке Роки. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:08
2023-11-09T14:08
2023-11-09T14:24
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram** о том, что в их семье с Аллой Пугачевой появился новый член семьи — щенок по кличке Роки."Вот у нас какое создание", — говорит шоумен на опубликованном видеоролике.На видео черный щенок радостно подбегает к Галкину* и виляет хвостом, а юморист хвалит его за это. "Что ты хочешь, Роки? Красавец наш, умница", – приговаривает артист.О том, какой породы Роки, юморист не раскрыл. Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул Израиль ради гастролей по Европе, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231102/galkin-1906891514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, кипр, лимасол (район), максим галкин, алла пугачева, знаменитости, домашние животные, домашний питомец, животные, собаки, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
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"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье
В семье Максима Галкина* и Аллы Пугачевой появился домашний питомец
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram** о том, что в их семье с Аллой Пугачевой появился новый член семьи — щенок по кличке Роки.
«
"Вот у нас какое создание", — говорит шоумен на опубликованном видеоролике.
На видео черный щенок радостно подбегает к Галкину* и виляет хвостом, а юморист хвалит его за это. "Что ты хочешь, Роки? Красавец наш, умница", – приговаривает артист.
О том, какой породы Роки, юморист не раскрыл.
Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул
Израиль ради гастролей по Европе
, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий