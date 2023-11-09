https://ria.ru/20231109/pitomets-1908371646.html

"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье

"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье - РИА Новости, 09.11.2023

"Красавец наш": Максим Галкин* сообщил о прибавлении в семье

Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram** о том, что в их семье с Аллой Пугачевой появился новый член семьи — щенок по кличке Роки. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:08

2023-11-09T14:08

2023-11-09T14:24

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram** о том, что в их семье с Аллой Пугачевой появился новый член семьи — щенок по кличке Роки."Вот у нас какое создание", — говорит шоумен на опубликованном видеоролике.На видео черный щенок радостно подбегает к Галкину* и виляет хвостом, а юморист хвалит его за это. "Что ты хочешь, Роки? Красавец наш, умница", – приговаривает артист.О том, какой породы Роки, юморист не раскрыл. Ранее стало известно, что в разгар войны артист покинул Израиль ради гастролей по Европе, а затем обосновался со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри на Кипре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231102/galkin-1906891514.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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