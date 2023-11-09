https://ria.ru/20231109/peregovory-1908396836.html
Путин оценил переговоры с Токаевым
Путин оценил переговоры с Токаевым - РИА Новости, 09.11.2023
Путин оценил переговоры с Токаевым
Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прошли в деловом ключе, были весьма результативными. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:04
2023-11-09T14:04
2023-11-09T15:11
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прошли в деловом ключе, были весьма результативными."Сегодняшние переговоры прошли в действительно деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными", - сказал российский президент. Он добавил, что в ходе переговоров удалось обсудить весь спектр двусторонних связей.
https://ria.ru/20231108/intervyu-1908122017.html
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владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия
Путин оценил переговоры с Токаевым
Путин: переговоры с Токаевым были весьма результативными