https://ria.ru/20231109/peregovory-1908396836.html

Путин оценил переговоры с Токаевым

Путин оценил переговоры с Токаевым - РИА Новости, 09.11.2023

Путин оценил переговоры с Токаевым

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прошли в деловом ключе, были весьма результативными. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:04

2023-11-09T14:04

2023-11-09T15:11

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прошли в деловом ключе, были весьма результативными."Сегодняшние переговоры прошли в действительно деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными", - сказал российский президент. Он добавил, что в ходе переговоров удалось обсудить весь спектр двусторонних связей.

https://ria.ru/20231108/intervyu-1908122017.html

казахстан

россия

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владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия