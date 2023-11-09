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Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года - РИА Новости, 09.11.2023
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11:48 09.11.2023 (обновлено: 14:18 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/peregovory-1908355411.html
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года
По итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стороны подпишут программу развития сотрудничества на три года и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:48
2023-11-09T14:18
казахстан
владимир путин
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. По итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стороны подпишут программу развития сотрудничества на три года и совместное заявление, сообщил российский лидер."Сегодня по итогам переговоров подпишем совместное заявление, в котором зафиксированы дальнейшие стратегические задачи по продвижению российско-казахстанского взаимодействия. Утвердим также план совместных действий, который определяет конкретные направления сотрудничества на следующие три года", — сказал Путин на встрече с Токаевым.Кроме того, к подписанию подготовили целый ряд важных документов, охватывающих самые разные направления двусторонних связей, добавил российский лидер."Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются", — подчеркнул президент.Путин отметил, что на встрече в Астане они с коллегой смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.Глава государства также добавил, что Россия и Казахстан имеют хороший потенциал в аграрной сфере. По словам президента, у Москвы и Астаны есть возможности и обеспечить свои интересы, и помочь партнерам в мире.Путин прибыл с визитом в соседнюю республику по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда".
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РИА Новости
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Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане
Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане
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казахстан, владимир путин, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, Владимир Путин, В мире, Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года

Путин и Токаев подпишут программу развития сотрудничества по итогам переговоров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. По итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стороны подпишут программу развития сотрудничества на три года и совместное заявление, сообщил российский лидер.
«
"Сегодня по итогам переговоров подпишем совместное заявление, в котором зафиксированы дальнейшие стратегические задачи по продвижению российско-казахстанского взаимодействия. Утвердим также план совместных действий, который определяет конкретные направления сотрудничества на следующие три года", — сказал Путин на встрече с Токаевым.
Кроме того, к подписанию подготовили целый ряд важных документов, охватывающих самые разные направления двусторонних связей, добавил российский лидер.
"Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются", — подчеркнул президент.
Путин отметил, что на встрече в Астане они с коллегой смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.
Глава государства также добавил, что Россия и Казахстан имеют хороший потенциал в аграрной сфере. По словам президента, у Москвы и Астаны есть возможности и обеспечить свои интересы, и помочь партнерам в мире.
Путин прибыл с визитом в соседнюю республику по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда".
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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