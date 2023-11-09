https://ria.ru/20231109/peregovory-1908355411.html
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года
По итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стороны подпишут программу развития сотрудничества на три года и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:48
2023-11-09T11:48
2023-11-09T14:18
казахстан
владимир путин
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. По итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стороны подпишут программу развития сотрудничества на три года и совместное заявление, сообщил российский лидер."Сегодня по итогам переговоров подпишем совместное заявление, в котором зафиксированы дальнейшие стратегические задачи по продвижению российско-казахстанского взаимодействия. Утвердим также план совместных действий, который определяет конкретные направления сотрудничества на следующие три года", — сказал Путин на встрече с Токаевым.Кроме того, к подписанию подготовили целый ряд важных документов, охватывающих самые разные направления двусторонних связей, добавил российский лидер."Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются", — подчеркнул президент.Путин отметил, что на встрече в Астане они с коллегой смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.Глава государства также добавил, что Россия и Казахстан имеют хороший потенциал в аграрной сфере. По словам президента, у Москвы и Астаны есть возможности и обеспечить свои интересы, и помочь партнерам в мире.Путин прибыл с визитом в соседнюю республику по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда".
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Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане
Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане
2023-11-09T11:48
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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казахстан, владимир путин, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, Владимир Путин, В мире, Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года
Путин и Токаев подпишут программу развития сотрудничества по итогам переговоров
АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. По итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стороны подпишут программу развития сотрудничества на три года и совместное заявление, сообщил российский лидер.
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"Сегодня по итогам переговоров подпишем совместное заявление, в котором зафиксированы дальнейшие стратегические задачи по продвижению российско-казахстанского взаимодействия. Утвердим также план совместных действий, который определяет конкретные направления сотрудничества на следующие три года", — сказал Путин на встрече с Токаевым.
Кроме того, к подписанию подготовили целый ряд важных документов, охватывающих самые разные направления двусторонних связей, добавил российский лидер.
"Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются", — подчеркнул президент.
Путин отметил, что на встрече в Астане они с коллегой смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.
Глава государства также добавил, что Россия и Казахстан имеют хороший потенциал в аграрной сфере. По словам президента, у Москвы и Астаны есть возможности и обеспечить свои интересы, и помочь партнерам в мире.
Путин прибыл с визитом в соседнюю республику по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева
. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда".
Путин рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Казахстаном