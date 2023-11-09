https://ria.ru/20231109/peregovory-1908355411.html

Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года

Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года - РИА Новости, 09.11.2023

Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года

По итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стороны подпишут программу развития сотрудничества на три года и... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:48

2023-11-09T11:48

2023-11-09T14:18

казахстан

владимир путин

в мире

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. По итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стороны подпишут программу развития сотрудничества на три года и совместное заявление, сообщил российский лидер."Сегодня по итогам переговоров подпишем совместное заявление, в котором зафиксированы дальнейшие стратегические задачи по продвижению российско-казахстанского взаимодействия. Утвердим также план совместных действий, который определяет конкретные направления сотрудничества на следующие три года", — сказал Путин на встрече с Токаевым.Кроме того, к подписанию подготовили целый ряд важных документов, охватывающих самые разные направления двусторонних связей, добавил российский лидер."Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются", — подчеркнул президент.Путин отметил, что на встрече в Астане они с коллегой смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.Глава государства также добавил, что Россия и Казахстан имеют хороший потенциал в аграрной сфере. По словам президента, у Москвы и Астаны есть возможности и обеспечить свои интересы, и помочь партнерам в мире.Путин прибыл с визитом в соседнюю республику по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты проведут переговоры в резиденции "Акорда".

https://ria.ru/20231109/putin-1908347997.html

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Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане 2023-11-09T11:48 true PT0M43S

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казахстан, владимир путин, в мире, касым-жомарт токаев