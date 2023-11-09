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В Дагестане хотят установить памятник погибшим при взрыве возле АЗС - РИА Новости, 09.11.2023
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23:48 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/pamyatnik-1908532728.html
В Дагестане хотят установить памятник погибшим при взрыве возле АЗС
В Дагестане хотят установить памятник погибшим при взрыве возле АЗС - РИА Новости, 09.11.2023
В Дагестане хотят установить памятник погибшим при взрыве возле АЗС
Обелиск в память о жителях Дагестана, погибших в августе в результате взрыва возле автозаправочной станции, планируется установить на окраине Махачкалы, также... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:48
2023-11-09T23:48
происшествия
махачкала
сергей меликов
москва
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Обелиск в память о жителях Дагестана, погибших в августе в результате взрыва возле автозаправочной станции, планируется установить на окраине Махачкалы, также здесь будет разбит парк, сообщили в пресс-службе главы региона. В четверг руководитель республики Сергей Меликов встретился с жительницей местности Караман-2 Айшат Муртазалиевой. Женщина подняла вопросы, касающиеся развития территории. "Жительница Карамана также попросила помочь с высадкой деревьев и установкой мемориальной плиты в память о погибших на месте взрыва. Сергей Меликов обещал оказать поддержку в установке обелиска и разбить на этой территории парк", – говорится в сообщении. Вечером 14 августа на станции техобслуживания автомобилей на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. На месте происшествия, а также в первые дни после взрыва погибли 35 человек, еще два человека позже скончались в медучреждениях Москвы.
https://ria.ru/20230815/pogibshie-1890285935.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов, москва, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Москва, ЧП на АЗС в Махачкале
В Дагестане хотят установить памятник погибшим при взрыве возле АЗС

В Дагестане хотят установить обелиск погибшим в августе при взрыве возле АЗС

© Фото : СУ СК по Республике ДагестанСотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана
Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Обелиск в память о жителях Дагестана, погибших в августе в результате взрыва возле автозаправочной станции, планируется установить на окраине Махачкалы, также здесь будет разбит парк, сообщили в пресс-службе главы региона.
В четверг руководитель республики Сергей Меликов встретился с жительницей местности Караман-2 Айшат Муртазалиевой. Женщина подняла вопросы, касающиеся развития территории.
Церемония возложения цветов состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы в память о погибших в результате взрыва
В Дагестане почтили память погибших при взрыве на АЗС
15 августа, 18:58
«
"Жительница Карамана также попросила помочь с высадкой деревьев и установкой мемориальной плиты в память о погибших на месте взрыва. Сергей Меликов обещал оказать поддержку в установке обелиска и разбить на этой территории парк", – говорится в сообщении.
Вечером 14 августа на станции техобслуживания автомобилей на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. На месте происшествия, а также в первые дни после взрыва погибли 35 человек, еще два человека позже скончались в медучреждениях Москвы.
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ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовМоскваЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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