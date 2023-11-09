https://ria.ru/20231109/pamyatnik-1908532728.html

В Дагестане хотят установить памятник погибшим при взрыве возле АЗС

В Дагестане хотят установить памятник погибшим при взрыве возле АЗС - РИА Новости, 09.11.2023

В Дагестане хотят установить памятник погибшим при взрыве возле АЗС

Обелиск в память о жителях Дагестана, погибших в августе в результате взрыва возле автозаправочной станции, планируется установить на окраине Махачкалы, также... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:48

2023-11-09T23:48

2023-11-09T23:48

происшествия

махачкала

сергей меликов

москва

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Обелиск в память о жителях Дагестана, погибших в августе в результате взрыва возле автозаправочной станции, планируется установить на окраине Махачкалы, также здесь будет разбит парк, сообщили в пресс-службе главы региона. В четверг руководитель республики Сергей Меликов встретился с жительницей местности Караман-2 Айшат Муртазалиевой. Женщина подняла вопросы, касающиеся развития территории. "Жительница Карамана также попросила помочь с высадкой деревьев и установкой мемориальной плиты в память о погибших на месте взрыва. Сергей Меликов обещал оказать поддержку в установке обелиска и разбить на этой территории парк", – говорится в сообщении. Вечером 14 августа на станции техобслуживания автомобилей на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. На месте происшествия, а также в первые дни после взрыва погибли 35 человек, еще два человека позже скончались в медучреждениях Москвы.

https://ria.ru/20230815/pogibshie-1890285935.html

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