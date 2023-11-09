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Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни - РИА Новости, 09.11.2023
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15:05 09.11.2023 (обновлено: 18:18 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/orden-1908417655.html
Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни
Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни - РИА Новости, 09.11.2023
Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни
Сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента региона "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), сообщил министр... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:05
2023-11-09T18:18
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рамзан кадыров
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 9 ноя — РИА Новости. Сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента региона "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале. &quot;Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова &lt;…&gt; Ахмат, Эли и Адам награждены орденом &quot;Даймехкан Сий&quot;! Награды вручил председатель парламента ЧР &lt;…&gt; Магомед Даудов&quot;, — сообщил он.Дудаев назвал сыновей главы республики "примером для подрастающего поколения". По словам министра, они — настоящая гордость чеченского народа и в каждом своем действии стремятся служить интересам родины."Все знают их как смелых и отважных молодых людей", — добавил Дудаев. Орден "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества") — высшая форма поощрения парламента Чечни граждан за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей республики. Старшему сыну Кадырова — Ахмату — 18 лет, он возглавляет совет отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики, 16-летний Эли Кадыров профессионально занимается смешанными единоборствами. Пятого ноября стало известно, что 15-летнего Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, он также получил награды нескольких других регионов. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231107/kadyrov-1908026984.html
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россия, волгоград, рамзан кадыров, ахмед дудаев, магомед даудов
Россия, Волгоград, Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Магомед Даудов
Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Министр Дудаев: троим сыновьям Кадырова вручили высший орден парламента Чечни

© Фото : Ахмед Дудаев / TelegramСыновья главы Чечни Рамзана Кадырова и министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова и министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Ахмед Дудаев / Telegram
Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова и министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 9 ноя — РИА Новости. Сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента региона "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
«

"Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Ахмат, Эли и Адам награждены орденом "Даймехкан Сий"! Награды вручил председатель парламента ЧР <…> Магомед Даудов", — сообщил он.

Дудаев назвал сыновей главы республики "примером для подрастающего поколения". По словам министра, они — настоящая гордость чеченского народа и в каждом своем действии стремятся служить интересам родины.
"Все знают их как смелых и отважных молодых людей", — добавил Дудаев.
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Орден "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества") — высшая форма поощрения парламента Чечни граждан за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей республики.
Старшему сыну Кадырова — Ахмату — 18 лет, он возглавляет совет отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики, 16-летний Эли Кадыров профессионально занимается смешанными единоборствами.
Пятого ноября стало известно, что 15-летнего Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, он также получил награды нескольких других регионов. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.
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РоссияВолгоградРамзан КадыровАхмед ДудаевМагомед Даудов
 
 
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