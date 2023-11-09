https://ria.ru/20231109/orden-1908417655.html

Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни - РИА Новости, 09.11.2023

Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента региона "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), сообщил министр... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:05

2023-11-09T15:05

2023-11-09T18:18

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волгоград

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 9 ноя — РИА Новости. Сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента региона "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале. "Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Ахмат, Эли и Адам награждены орденом "Даймехкан Сий"! Награды вручил председатель парламента ЧР <…> Магомед Даудов", — сообщил он.Дудаев назвал сыновей главы республики "примером для подрастающего поколения". По словам министра, они — настоящая гордость чеченского народа и в каждом своем действии стремятся служить интересам родины."Все знают их как смелых и отважных молодых людей", — добавил Дудаев. Орден "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества") — высшая форма поощрения парламента Чечни граждан за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей республики. Старшему сыну Кадырова — Ахмату — 18 лет, он возглавляет совет отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики, 16-летний Эли Кадыров профессионально занимается смешанными единоборствами. Пятого ноября стало известно, что 15-летнего Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, он также получил награды нескольких других регионов. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231107/kadyrov-1908026984.html

https://ria.ru/20231106/akhmat-1907780630.html

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россия, волгоград, рамзан кадыров, ахмед дудаев, магомед даудов