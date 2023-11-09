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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 09.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска в 17.45 выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:18
2023-11-09T18:18
2023-11-09T18:18
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего неизвестно. Кроме того, с 16.55 до 17.45 ВСУ подвергали обстрелу Горловку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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горловка, сцкк, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке