https://ria.ru/20231109/obstrel-1908417392.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в четверг в 14.40 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:04
2023-11-09T15:04
2023-11-09T15:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 14.40 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего неизвестно. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке