https://ria.ru/20231109/obstrel-1908345643.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 17 натовских снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 17 натовских снарядов - РИА Новости, 09.11.2023
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 17 натовских снарядов
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:02
2023-11-09T11:02
2023-11-09T11:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 10.20 по 10.40 выпустили еще 14 снарядов этого же калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и Горловке. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Куйбышевский - на западе. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
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донецк, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 17 натовских снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 17 натовских снарядов