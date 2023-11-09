https://ria.ru/20231109/obstrel-1908331133.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 снарядов из РСЗО

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 снарядов из РСЗО - РИА Новости, 09.11.2023

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 снарядов из РСЗО

Украинские военные выпустили порядка 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по населенным пунктам Валуйского округа за прошедшие сутки, сообщил РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:22

2023-11-09T10:22

2023-11-09T10:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

валуйки

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Украинские военные выпустили порядка 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по населенным пунктам Валуйского округа за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 8 ноября. В среду украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета 88 снарядами, включая три взрывных устройства с дрона. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших нет, повреждены четыре домовладения, два автомобиля, водонапорная башня, ЛЭП и сельхозпредприятие. "В Валуйском городском округе по городу Валуйки выпущено 3 снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет. В двух частных домовладениях есть значительные разрушения... Ещё в двух частных жилых домах осколками выбиты окна. Также повреждены два автомобиля. В результате обстрела в селе Новоказацкое повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. По селу Логачевка выпущено 5 снарядов из реактивной системы залпового огня, по окраине хутора Дубровка – 21 снаряд из РСЗО", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе 9 раз из миномета и 30 раз гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Новостроевка-Первая выпущено 8 минометных снарядов, в результате обстрела повреждена водонапорная башня, уточнил глава региона. "В Шебекинском городском округе в селе Поляна с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки на одном из сельскохозяйственных предприятий повреждены ангар и резервуар для накопления воды. По селам Муром и Белянка выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Середа – 3, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231108/slovakiya-1908189948.html

белгородская область

валуйки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, валуйки, вооруженные силы украины