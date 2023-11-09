https://ria.ru/20231109/nekhvatka-1908454183.html
В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для запросов Украины
В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для запросов Украины - РИА Новости, 09.11.2023
В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для запросов Украины
НАТО не хватает производственных мощностей для Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ во время рабочего визита в столицу Румынии, где он принимает... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:53
2023-11-09T16:53
2023-11-09T17:41
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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. НАТО не хватает производственных мощностей для Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ во время рабочего визита в столицу Румынии, где он принимает участие в "Бухарестском форуме". "У нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят", — сказал он.При этом замгенсека уверил, что не чувствует никакой усталости стран-союзников от усилий по поддержке Киева."Наши лидеры в евро-атлантическом мире и наши глобальные партнеры продолжают поддерживать Украину", — добавил Джоанэ.По его словам, судьба Украины важна не только для Киева и Европы: от нее зависит, "как будет выглядеть весь мир". Джоанэ подчеркнул, что в нынешнем контексте безопасности альянс "не может позволить себе роскоши" игнорировать проблему республики. Ранее американская газета The Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО. Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил в среду, что, заблокировав очередной пакет военной помощи Украине, правительство страны остановило опустошение складов своей армии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне решения Братиславы заявлял об уверенности, что поддержка Киева альянсом продолжится.
https://ria.ru/20231109/respublikantsy-1908302837.html
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907940414.html
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в мире, украина, дмитрий песков, нато, россия, киев, сергей лавров, петер пеллегрини
В мире, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Россия, Киев, Сергей Лавров, Петер Пеллегрини
В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для запросов Украины
НАТО: альянсу не хватает производственных мощностей для запросов Украины