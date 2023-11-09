Рейтинг@Mail.ru
В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для запросов Украины - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 09.11.2023 (обновлено: 17:41 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/nekhvatka-1908454183.html
В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для запросов Украины
В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для запросов Украины - РИА Новости, 09.11.2023
В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для запросов Украины
НАТО не хватает производственных мощностей для Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ во время рабочего визита в столицу Румынии, где он принимает... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:53
2023-11-09T17:41
в мире
украина
дмитрий песков
нато
россия
киев
сергей лавров
петер пеллегрини
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_0:303:2912:1941_1920x0_80_0_0_2d3932377afd168dbc7da38aa5d86a8c.jpg
КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. НАТО не хватает производственных мощностей для Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ во время рабочего визита в столицу Румынии, где он принимает участие в "Бухарестском форуме". "У нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят", — сказал он.При этом замгенсека уверил, что не чувствует никакой усталости стран-союзников от усилий по поддержке Киева."Наши лидеры в евро-атлантическом мире и наши глобальные партнеры продолжают поддерживать Украину", — добавил Джоанэ.По его словам, судьба Украины важна не только для Киева и Европы: от нее зависит, "как будет выглядеть весь мир". Джоанэ подчеркнул, что в нынешнем контексте безопасности альянс "не может позволить себе роскоши" игнорировать проблему республики. Ранее американская газета The Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО. Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил в среду, что, заблокировав очередной пакет военной помощи Украине, правительство страны остановило опустошение складов своей армии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне решения Братиславы заявлял об уверенности, что поддержка Киева альянсом продолжится.
https://ria.ru/20231109/respublikantsy-1908302837.html
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907940414.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_235:0:2823:1941_1920x0_80_0_0_9d84a5de985a1a1346bc98485f70cedd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий песков, нато, россия, киев, сергей лавров, петер пеллегрини
В мире, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Россия, Киев, Сергей Лавров, Петер Пеллегрини
В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для запросов Украины

НАТО: альянсу не хватает производственных мощностей для запросов Украины

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. НАТО не хватает производственных мощностей для Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ во время рабочего визита в столицу Румынии, где он принимает участие в "Бухарестском форуме".
«
"У нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят", — сказал он.
При этом замгенсека уверил, что не чувствует никакой усталости стран-союзников от усилий по поддержке Киева.
"Наши лидеры в евро-атлантическом мире и наши глобальные партнеры продолжают поддерживать Украину", — добавил Джоанэ.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Участники республиканских дебатов поспорили о помощи Украине
Вчера, 06:01
По его словам, судьба Украины важна не только для Киева и Европы: от нее зависит, "как будет выглядеть весь мир". Джоанэ подчеркнул, что в нынешнем контексте безопасности альянс "не может позволить себе роскоши" игнорировать проблему республики.
Ранее американская газета The Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО.
Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил в среду, что, заблокировав очередной пакет военной помощи Украине, правительство страны остановило опустошение складов своей армии.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне решения Братиславы заявлял об уверенности, что поддержка Киева альянсом продолжится.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
СМИ узнали, как высказывания Залужного могут повлиять на помощь США Украине
7 ноября, 16:04
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковНАТОРоссияКиевСергей ЛавровПетер Пеллегрини
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала