https://ria.ru/20231109/ndfl-1908362959.html

Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи - РИА Новости, 09.11.2023

Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

Необходимо рассмотреть налоговые преференции для многодетных семей, в том числе возможность освобождения их от уплаты подоходного налога (НДФЛ), заявила... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:14

2023-11-09T12:14

2023-11-09T14:47

общество

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Необходимо рассмотреть налоговые преференции для многодетных семей, в том числе возможность освобождения их от уплаты подоходного налога (НДФЛ), заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога", — сказала она во время парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости в России.Матвиенко также предложила обсудить формирование программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов "с учетом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи". Акцент, как считает сенатор, следует сделать на поддержке семей "с высоким потенциалом рождаемости". По ее словам, это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе те, у кого уже есть дети."Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме. Кроме того, надо подумать, на мой взгляд, над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками", — добавила Матвиенко.Многодетными могут считаться семьи с тремя и более детьми, однако единый критерий не установлен. Условия могут отличаться в зависимости от региона. Например, в Москве таковой признается семья, в которой есть три и более ребенка, но статус сохраняется до достижения младшим из них возраста 16 или 18 лет и при обучении в школе. Согласно действующему законодательству, многодетные семьи могут получить вычет по земельному налогу, а также оформить субсидию на погашение ипотеки. Кроме того, мать в семье с таким статусом может досрочно выйти на пенсию.

https://ria.ru/20231103/demografiya-1907285420.html

https://ria.ru/20231027/ipoteka-1905670605.html

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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф