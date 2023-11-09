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Российские ученые нашли решение проблемы заброшенных торфяников - РИА Новости, 09.11.2023
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Наука
 
09:00 09.11.2023 (обновлено: 09:32 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/nauka-1908171629.html
Российские ученые нашли решение проблемы заброшенных торфяников
Российские ученые нашли решение проблемы заброшенных торфяников - РИА Новости, 09.11.2023
Российские ученые нашли решение проблемы заброшенных торфяников
Стратегию восстановления нарушенной болотной экосистемы на месте заброшенных торфяных разработок предложили ученые БФУ им. Канта. По их словам, экологическая... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:00
2023-11-09T09:32
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
калининградская область
балтийский федеральный университет
экология
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Стратегию восстановления нарушенной болотной экосистемы на месте заброшенных торфяных разработок предложили ученые БФУ им. Канта. По их словам, экологическая реабилитация болот может привести к снижению выброса парниковых газов, предотвращению торфяных пожаров, сохранению и возвращению редких видов растений и животных. Результаты опубликованы в журнале Land.Исследователи отметили, что существует множество заброшенных торфоразработок, почвенно-экологическое состояние которых практически не исследовано. Это создает реальную угрозу сложноостановимых торфяных пожаров и многократного увеличения выбросов CO2. На долю таких территорий, возникших на осушенных болотах, приходятся 5% всех антропогенных выбросов парниковых газов, в том числе в результате пожаров.Специалисты Балтийского федерального университета им. И.Канта (БФУ), работающие на карбоновом полигоне "Росянка" в Калининградской области, изучили структуру и свойства почв нарушенного торфяника Виттгирренского, являющегося сухопутной площадкой карбонового полигона. Ученые спрогнозировали, как смогут функционировать и развиваться его разные участки в случае внедрения на нем технологии по секвестрации (связыванию) парниковых газов, а конкретно – технологии вторичного заболачивания (экологической реабилитации болотной экосистемы).&quot;Мы проанализировали фактическую степень деградации почв и современный растительный покров торфяника, за счет чего оценили потенциал восстановления болотных сообществ на разных участках заброшенной торфоразработки, именно эти мероприятия способны устранить экологически неблагополучную ситуацию&quot;, – рассказал научный сотрудник НОЦ &quot;Геоэкология и морское природопользование&quot; БФУ им. И.Канта Максим Напреенко.По его словам, выработанная методика совмещает анализ истории развития почв, оценку их современного состояния и прогноз будущего развития. Поэтому она может быть реализована и на других подобных объектах."Исследовательские проекты по восстановлению нарушенных болот за последние 15–20 лет проводятся в разных странах, но, как правило, они основаны на детальном изучении водного режима торфяников. В БФУ же, помимо этого, реализован еще и принцип изучения пространственной неоднородности почв", – добавила научный сотрудник БФУ им. И. Канта Ольга Анциферова.Ученые подчеркнули, подобное почвенное и ботаническое исследование является важным и для другого направления использования разрушенных болот – болотного растениеводства. На торфяниках выращиваются ресурсные растения (тростник, клюква, сфагнум, осока) для разных сфер применения, например биомасса для топливного или строительного производства, корма, средства для проращивания цветов, продукты питания.
https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, калининградская область, балтийский федеральный университет, экология, почва
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Калининградская область, Балтийский федеральный университет, Экология, почва

Российские ученые нашли решение проблемы заброшенных торфяников

© iStock.com / AlasdairJamesТорф
Торф - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© iStock.com / AlasdairJames
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя РИА Новости. Стратегию восстановления нарушенной болотной экосистемы на месте заброшенных торфяных разработок предложили ученые БФУ им. Канта. По их словам, экологическая реабилитация болот может привести к снижению выброса парниковых газов, предотвращению торфяных пожаров, сохранению и возвращению редких видов растений и животных. Результаты опубликованы в журнале Land.

Исследователи отметили, что существует множество заброшенных торфоразработок, почвенно-экологическое состояние которых практически не исследовано. Это создает реальную угрозу сложноостановимых торфяных пожаров и многократного увеличения выбросов CO2. На долю таких территорий, возникших на осушенных болотах, приходятся 5% всех антропогенных выбросов парниковых газов, в том числе в результате пожаров.
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Специалисты Балтийского федерального университета им. И.Канта (БФУ), работающие на карбоновом полигоне "Росянка" в Калининградской области, изучили структуру и свойства почв нарушенного торфяника Виттгирренского, являющегося сухопутной площадкой карбонового полигона. Ученые спрогнозировали, как смогут функционировать и развиваться его разные участки в случае внедрения на нем технологии по секвестрации (связыванию) парниковых газов, а конкретно – технологии вторичного заболачивания (экологической реабилитации болотной экосистемы).
«

"Мы проанализировали фактическую степень деградации почв и современный растительный покров торфяника, за счет чего оценили потенциал восстановления болотных сообществ на разных участках заброшенной торфоразработки, именно эти мероприятия способны устранить экологически неблагополучную ситуацию", – рассказал научный сотрудник НОЦ "Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. И.Канта Максим Напреенко.

© пресс-служба БФУ

Ученые БФУ им. Канта осуществляют почвенные замеры на карбоновом полигоне "Росянка"

Ученые осуществляют почвенные замеры на карбоновом полигоне Росянка

Ученые БФУ им. Канта осуществляют почвенные замеры на карбоновом полигоне "Росянка"

© пресс-служба БФУ
1 из 4
© пресс-служба БФУ

Ученые БФУ им. Канта осуществляют почвенные замеры на карбоновом полигоне "Росянка"

Ученые осуществляют почвенные замеры на карбоновом полигоне Росянка

Ученые БФУ им. Канта осуществляют почвенные замеры на карбоновом полигоне "Росянка"

© пресс-служба БФУ
2 из 4
© пресс-служба БФУПочва карбонового полигона "Росянка"
Почва карбонового полигона Росянка
Почва карбонового полигона "Росянка"
© пресс-служба БФУ
3 из 4
© пресс-служба БФУИзучение образцов карбонового полигона "Росянка"
Изучение образцов карбонового полигона Росянка
Изучение образцов карбонового полигона "Росянка"
© пресс-служба БФУ
4 из 4

Ученые БФУ им. Канта осуществляют почвенные замеры на карбоновом полигоне "Росянка"

© пресс-служба БФУ
1 из 4

Ученые БФУ им. Канта осуществляют почвенные замеры на карбоновом полигоне "Росянка"

© пресс-служба БФУ
2 из 4
Почва карбонового полигона "Росянка"
© пресс-служба БФУ
3 из 4
Изучение образцов карбонового полигона "Росянка"
© пресс-служба БФУ
4 из 4
По его словам, выработанная методика совмещает анализ истории развития почв, оценку их современного состояния и прогноз будущего развития. Поэтому она может быть реализована и на других подобных объектах.
"Исследовательские проекты по восстановлению нарушенных болот за последние 15–20 лет проводятся в разных странах, но, как правило, они основаны на детальном изучении водного режима торфяников. В БФУ же, помимо этого, реализован еще и принцип изучения пространственной неоднородности почв", – добавила научный сотрудник БФУ им. И. Канта Ольга Анциферова.
Ученые подчеркнули, подобное почвенное и ботаническое исследование является важным и для другого направления использования разрушенных болот – болотного растениеводства. На торфяниках выращиваются ресурсные растения (тростник, клюква, сфагнум, осока) для разных сфер применения, например биомасса для топливного или строительного производства, корма, средства для проращивания цветов, продукты питания.
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