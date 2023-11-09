Российские ученые нашли решение проблемы заброшенных торфяников

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Стратегию восстановления нарушенной болотной экосистемы на месте заброшенных торфяных разработок предложили ученые БФУ им. Канта. По их словам, экологическая реабилитация болот может привести к снижению выброса парниковых газов, предотвращению торфяных пожаров, сохранению и возвращению редких видов растений и животных. Результаты опубликованы в журнале Land.Исследователи отметили, что существует множество заброшенных торфоразработок, почвенно-экологическое состояние которых практически не исследовано. Это создает реальную угрозу сложноостановимых торфяных пожаров и многократного увеличения выбросов CO2. На долю таких территорий, возникших на осушенных болотах, приходятся 5% всех антропогенных выбросов парниковых газов, в том числе в результате пожаров.Специалисты Балтийского федерального университета им. И.Канта (БФУ), работающие на карбоновом полигоне "Росянка" в Калининградской области, изучили структуру и свойства почв нарушенного торфяника Виттгирренского, являющегося сухопутной площадкой карбонового полигона. Ученые спрогнозировали, как смогут функционировать и развиваться его разные участки в случае внедрения на нем технологии по секвестрации (связыванию) парниковых газов, а конкретно – технологии вторичного заболачивания (экологической реабилитации болотной экосистемы)."Мы проанализировали фактическую степень деградации почв и современный растительный покров торфяника, за счет чего оценили потенциал восстановления болотных сообществ на разных участках заброшенной торфоразработки, именно эти мероприятия способны устранить экологически неблагополучную ситуацию", – рассказал научный сотрудник НОЦ "Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. И.Канта Максим Напреенко.По его словам, выработанная методика совмещает анализ истории развития почв, оценку их современного состояния и прогноз будущего развития. Поэтому она может быть реализована и на других подобных объектах."Исследовательские проекты по восстановлению нарушенных болот за последние 15–20 лет проводятся в разных странах, но, как правило, они основаны на детальном изучении водного режима торфяников. В БФУ же, помимо этого, реализован еще и принцип изучения пространственной неоднородности почв", – добавила научный сотрудник БФУ им. И. Канта Ольга Анциферова.Ученые подчеркнули, подобное почвенное и ботаническое исследование является важным и для другого направления использования разрушенных болот – болотного растениеводства. На торфяниках выращиваются ресурсные растения (тростник, клюква, сфагнум, осока) для разных сфер применения, например биомасса для топливного или строительного производства, корма, средства для проращивания цветов, продукты питания.
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Стратегию восстановления нарушенной болотной экосистемы на месте заброшенных торфяных разработок предложили ученые БФУ им. Канта. По их словам, экологическая реабилитация болот может привести к снижению выброса парниковых газов, предотвращению торфяных пожаров, сохранению и возвращению редких видов растений и животных. Результаты опубликованы в журнале Land.
Исследователи отметили, что существует множество заброшенных торфоразработок, почвенно-экологическое состояние которых практически не исследовано. Это создает реальную угрозу сложноостановимых торфяных пожаров и многократного увеличения выбросов CO2. На долю таких территорий, возникших на осушенных болотах, приходятся 5% всех антропогенных выбросов парниковых газов, в том числе в результате пожаров.
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Специалисты Балтийского федерального университета им. И.Канта (БФУ), работающие на карбоновом полигоне "Росянка" в Калининградской области, изучили структуру и свойства почв нарушенного торфяника Виттгирренского, являющегося сухопутной площадкой карбонового полигона. Ученые спрогнозировали, как смогут функционировать и развиваться его разные участки в случае внедрения на нем технологии по секвестрации (связыванию) парниковых газов, а конкретно – технологии вторичного заболачивания (экологической реабилитации болотной экосистемы).
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"Мы проанализировали фактическую степень деградации почв и современный растительный покров торфяника, за счет чего оценили потенциал восстановления болотных сообществ на разных участках заброшенной торфоразработки, именно эти мероприятия способны устранить экологически неблагополучную ситуацию", – рассказал научный сотрудник НОЦ "Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. И.Канта Максим Напреенко.
По его словам, выработанная методика совмещает анализ истории развития почв, оценку их современного состояния и прогноз будущего развития. Поэтому она может быть реализована и на других подобных объектах.
"Исследовательские проекты по восстановлению нарушенных болот за последние 15–20 лет проводятся в разных странах, но, как правило, они основаны на детальном изучении водного режима торфяников. В БФУ же, помимо этого, реализован еще и принцип изучения пространственной неоднородности почв", – добавила научный сотрудник БФУ им. И. Канта Ольга Анциферова.
Ученые подчеркнули, подобное почвенное и ботаническое исследование является важным и для другого направления использования разрушенных болот – болотного растениеводства. На торфяниках выращиваются ресурсные растения (тростник, клюква, сфагнум, осока) для разных сфер применения, например биомасса для топливного или строительного производства, корма, средства для проращивания цветов, продукты питания.
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