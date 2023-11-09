https://ria.ru/20231109/morozhenoe-1908308919.html
В ГД выступили за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете
В ГД выступили за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете - РИА Новости, 09.11.2023
В ГД выступили за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете
Депутат ГД Султан Хамзаев направил обращения в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг с просьбой принять превентивные меры по реагированию, направленные на РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:19
2023-11-09T08:19
2023-11-09T08:19
экономика
амурская область
россия
султан хамзаев
денис мантуров
госдума рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев направил обращения в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг с просьбой принять превентивные меры по реагированию, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции в виде продажи алкогольного мороженого в интернете, копии обращений есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас обратить внимание на массовое распространение нового вида алкогольной продукции, принять превентивные меры по реагированию, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции как в регионах нашей страны, так и в интернет-пространстве", - сказано в обращении к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Хамзаев отметил, что в регионах России появился новый вид вовлечения граждан в процесс потребления алкоголя. "Первый сигнал пришел из Амурской области летом текущего года. Власти области заявили, что в регионе начало появляться мороженое с крепостью до 6%. В администрации Амурской области обратили внимание на то, что подобная продукция обходит все существующие запреты на продажу алкоголя, в то время как его крепость соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках: в пиве, сидре, пуаре, медовухе, алкогольных коктейлях", - объяснил парламентарий. В частности, как отметил Хамзаев, в настоящий момент мороженое может реализовываться рядом с социальными объектами, а из-за того, что этот десерт не считается алкоголем, на него не распространяется запрет на продажу детям и подросткам. "Более того, в интернете можно встретить десятки сайтов, где ребенок без труда может заказать "взрослое алкогольное мороженое", - заключил он.
https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html
https://ria.ru/20231106/alkogol-1907701170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, россия, султан хамзаев, денис мантуров, госдума рф
Экономика, Амурская область, Россия, Султан Хамзаев, Денис Мантуров, Госдума РФ
В ГД выступили за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете
Депутат Хамзаев выступил за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев направил обращения в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг с просьбой принять превентивные меры по реагированию, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции в виде продажи алкогольного мороженого в интернете, копии обращений есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас обратить внимание на массовое распространение нового вида алкогольной продукции, принять превентивные меры по реагированию, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции как в регионах нашей страны, так и в интернет-пространстве", - сказано в обращении к министру промышленности и торговли Денису Мантурову
.
Хамзаев отметил, что в регионах России
появился новый вид вовлечения граждан в процесс потребления алкоголя.
"Первый сигнал пришел из Амурской области
летом текущего года. Власти области заявили, что в регионе начало появляться мороженое с крепостью до 6%. В администрации Амурской области обратили внимание на то, что подобная продукция обходит все существующие запреты на продажу алкоголя, в то время как его крепость соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках: в пиве, сидре, пуаре, медовухе, алкогольных коктейлях", - объяснил парламентарий.
В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах
В частности, как отметил Хамзаев, в настоящий момент мороженое может реализовываться рядом с социальными объектами, а из-за того, что этот десерт не считается алкоголем, на него не распространяется запрет на продажу детям и подросткам.
"Более того, в интернете можно встретить десятки сайтов, где ребенок без труда может заказать "взрослое алкогольное мороженое", - заключил он.
В Госдуму внесли закон о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах