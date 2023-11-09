https://ria.ru/20231109/morozhenoe-1908308919.html

В ГД выступили за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете

В ГД выступили за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете - РИА Новости, 09.11.2023

В ГД выступили за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете

Депутат ГД Султан Хамзаев направил обращения в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг с просьбой принять превентивные меры по реагированию, направленные на РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:19

2023-11-09T08:19

2023-11-09T08:19

экономика

амурская область

россия

султан хамзаев

денис мантуров

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903458190_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_59ea74a8c24a2dc64267b4b5699b3ab6.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев направил обращения в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг с просьбой принять превентивные меры по реагированию, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции в виде продажи алкогольного мороженого в интернете, копии обращений есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас обратить внимание на массовое распространение нового вида алкогольной продукции, принять превентивные меры по реагированию, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции как в регионах нашей страны, так и в интернет-пространстве", - сказано в обращении к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Хамзаев отметил, что в регионах России появился новый вид вовлечения граждан в процесс потребления алкоголя. "Первый сигнал пришел из Амурской области летом текущего года. Власти области заявили, что в регионе начало появляться мороженое с крепостью до 6%. В администрации Амурской области обратили внимание на то, что подобная продукция обходит все существующие запреты на продажу алкоголя, в то время как его крепость соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках: в пиве, сидре, пуаре, медовухе, алкогольных коктейлях", - объяснил парламентарий. В частности, как отметил Хамзаев, в настоящий момент мороженое может реализовываться рядом с социальными объектами, а из-за того, что этот десерт не считается алкоголем, на него не распространяется запрет на продажу детям и подросткам. "Более того, в интернете можно встретить десятки сайтов, где ребенок без труда может заказать "взрослое алкогольное мороженое", - заключил он.

https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html

https://ria.ru/20231106/alkogol-1907701170.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, амурская область, россия, султан хамзаев, денис мантуров, госдума рф