Рейтинг@Mail.ru
В шести городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрии - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/metro-1908288885.html
В шести городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрии
В шести городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрии - РИА Новости, 09.11.2023
В шести городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрии
Оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в 2024 году планируется запустить в шести российских городах - это Санкт-Петербург, Нижний Новгород,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:41
2023-11-09T00:41
общество
технологии
казань
екатеринбург
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748594114_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_a6cbe7ddd3b3d4745db17229e1b95580.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в 2024 году планируется запустить в шести российских городах - это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара и Новосибирск, рассказал журналистам генеральный директор АО "Центр Биометрических Технологий" (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на площадке форума Finopolis. "В этом году мы планируем закончить долгую историю интеграции с московским метрополитеном. Кроме того, мы совместно с Минтрансом России, под эгидой приоритетного проекта правительства РФ, в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск", - сказал Поволоцкий. Дорожные карты, разработанные для решения этого вопроса, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее время ЦБТ планирует утвердить дорожные карты с остальными регионами. В октябре пользователям портала "Госуслуги" стала доступна регистрация биометрических данных в упрощенном формате без использования загранпаспорта. Для этого нужны лишь подтвержденная учетная запись на портале и смартфон. Пользователям, зарегистрировавшим данные таким образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться. С 1 июня в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы. Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны были передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем.
https://ria.ru/20231030/tsb-1906235918.html
казань
екатеринбург
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748594114_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f43e2a3e1080f7b43f4c71f22b40ae3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, казань, екатеринбург, самара
Общество, Технологии, Казань, Екатеринбург, Самара
В шести городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрии

ЦБТ: в шести городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в 2024 году планируется запустить в шести российских городах - это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара и Новосибирск, рассказал журналистам генеральный директор АО "Центр Биометрических Технологий" (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на площадке форума Finopolis.
«
"В этом году мы планируем закончить долгую историю интеграции с московским метрополитеном. Кроме того, мы совместно с Минтрансом России, под эгидой приоритетного проекта правительства РФ, в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск", - сказал Поволоцкий.
Дорожные карты, разработанные для решения этого вопроса, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее время ЦБТ планирует утвердить дорожные карты с остальными регионами.
В октябре пользователям портала "Госуслуги" стала доступна регистрация биометрических данных в упрощенном формате без использования загранпаспорта. Для этого нужны лишь подтвержденная учетная запись на портале и смартфон. Пользователям, зарегистрировавшим данные таким образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться.
С 1 июня в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы. Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны были передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем.
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
ЦБ усовершенствует регистрацию биометрии и видеоидентификации
30 октября, 17:11
 
ОбществоТехнологииКазаньЕкатеринбургСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала