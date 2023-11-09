https://ria.ru/20231109/metro-1908288885.html

В шести городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрии

В шести городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрии - РИА Новости, 09.11.2023

В шести городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрии

Оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в 2024 году планируется запустить в шести российских городах - это Санкт-Петербург, Нижний Новгород,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T00:41

2023-11-09T00:41

2023-11-09T00:41

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технологии

казань

екатеринбург

самара

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в 2024 году планируется запустить в шести российских городах - это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара и Новосибирск, рассказал журналистам генеральный директор АО "Центр Биометрических Технологий" (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на площадке форума Finopolis. "В этом году мы планируем закончить долгую историю интеграции с московским метрополитеном. Кроме того, мы совместно с Минтрансом России, под эгидой приоритетного проекта правительства РФ, в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск", - сказал Поволоцкий. Дорожные карты, разработанные для решения этого вопроса, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее время ЦБТ планирует утвердить дорожные карты с остальными регионами. В октябре пользователям портала "Госуслуги" стала доступна регистрация биометрических данных в упрощенном формате без использования загранпаспорта. Для этого нужны лишь подтвержденная учетная запись на портале и смартфон. Пользователям, зарегистрировавшим данные таким образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться. С 1 июня в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы. Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны были передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем.

https://ria.ru/20231030/tsb-1906235918.html

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общество, технологии, казань, екатеринбург, самара