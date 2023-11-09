https://ria.ru/20231109/matvienko-1908360715.html

Матвиенко назвала русский язык фундаментом для национальной идентичности

Матвиенко назвала русский язык фундаментом для национальной идентичности - РИА Новости, 09.11.2023

Матвиенко назвала русский язык фундаментом для национальной идентичности

Русский язык - фундамент, на котором строится российская идентичность, а также универсальное средство общения многонационального народа России, невозможно... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:07

2023-11-09T12:07

2023-11-09T12:07

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество русской словесности

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Русский язык - фундамент, на котором строится российская идентичность, а также универсальное средство общения многонационального народа России, невозможно переоценить значимость преподавания русского языка и литературы в школах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветствии съезду Общества русской словесности. "Русский язык - фундамент, на котором строится российская идентичность, универсальное средство общения многонационального народа нашей великой страны. Невозможно переоценить значимость преподавания русского языка и литературы в школе, сохранения их ведущей роли в воспитании подрастающего поколения. Знаменательно, что в 2023 году, в Год педагога и наставника, в рамках съезда пройдет международный педагогический конгресс "Наследие Ушинского и современное образование", - заявила Матвиенко, ее приветствие зачитала заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Матвиенко отметила, что педагогический конгресс посвящен актуальным вопросам использования классических и современных методик в преподавании русского языка и литературы, подготовке научных и педагогических кадров, наставничеству в образовании, реализации уникального потенциала литературных музеев и библиотек как образовательной среды нравственно-патриотического воспитания молодежи. "Многие годы Общество ведет активную работу по развитию лучших традиций отечественного гуманитарного образования и культурно-просветительской деятельности, приобщению молодежи к великому наследию - русской литературе и искусству, укреплению позиций русского языка, как языка межнационального и межгосударственного общение", - заключила председатель Совета Федерации.

https://ria.ru/20231109/putin-1908352744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество русской словесности, общество