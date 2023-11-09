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Матвиенко назвала русский язык фундаментом для национальной идентичности - РИА Новости, 09.11.2023
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12:07 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/matvienko-1908360715.html
Матвиенко назвала русский язык фундаментом для национальной идентичности
Матвиенко назвала русский язык фундаментом для национальной идентичности - РИА Новости, 09.11.2023
Матвиенко назвала русский язык фундаментом для национальной идентичности
Русский язык - фундамент, на котором строится российская идентичность, а также универсальное средство общения многонационального народа России, невозможно... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:07
2023-11-09T12:07
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество русской словесности
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Русский язык - фундамент, на котором строится российская идентичность, а также универсальное средство общения многонационального народа России, невозможно переоценить значимость преподавания русского языка и литературы в школах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветствии съезду Общества русской словесности. "Русский язык - фундамент, на котором строится российская идентичность, универсальное средство общения многонационального народа нашей великой страны. Невозможно переоценить значимость преподавания русского языка и литературы в школе, сохранения их ведущей роли в воспитании подрастающего поколения. Знаменательно, что в 2023 году, в Год педагога и наставника, в рамках съезда пройдет международный педагогический конгресс "Наследие Ушинского и современное образование", - заявила Матвиенко, ее приветствие зачитала заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Матвиенко отметила, что педагогический конгресс посвящен актуальным вопросам использования классических и современных методик в преподавании русского языка и литературы, подготовке научных и педагогических кадров, наставничеству в образовании, реализации уникального потенциала литературных музеев и библиотек как образовательной среды нравственно-патриотического воспитания молодежи. "Многие годы Общество ведет активную работу по развитию лучших традиций отечественного гуманитарного образования и культурно-просветительской деятельности, приобщению молодежи к великому наследию - русской литературе и искусству, укреплению позиций русского языка, как языка межнационального и межгосударственного общение", - заключила председатель Совета Федерации.
https://ria.ru/20231109/putin-1908352744.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество русской словесности, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество русской словесности, Общество
Матвиенко назвала русский язык фундаментом для национальной идентичности

Матвиенко назвала русский язык универсальным средством общения народа

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Русский язык - фундамент, на котором строится российская идентичность, а также универсальное средство общения многонационального народа России, невозможно переоценить значимость преподавания русского языка и литературы в школах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветствии съезду Общества русской словесности.
"Русский язык - фундамент, на котором строится российская идентичность, универсальное средство общения многонационального народа нашей великой страны. Невозможно переоценить значимость преподавания русского языка и литературы в школе, сохранения их ведущей роли в воспитании подрастающего поколения. Знаменательно, что в 2023 году, в Год педагога и наставника, в рамках съезда пройдет международный педагогический конгресс "Наследие Ушинского и современное образование", - заявила Матвиенко, ее приветствие зачитала заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.
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Матвиенко отметила, что педагогический конгресс посвящен актуальным вопросам использования классических и современных методик в преподавании русского языка и литературы, подготовке научных и педагогических кадров, наставничеству в образовании, реализации уникального потенциала литературных музеев и библиотек как образовательной среды нравственно-патриотического воспитания молодежи.
"Многие годы Общество ведет активную работу по развитию лучших традиций отечественного гуманитарного образования и культурно-просветительской деятельности, приобщению молодежи к великому наследию - русской литературе и искусству, укреплению позиций русского языка, как языка межнационального и межгосударственного общение", - заключила председатель Совета Федерации.
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