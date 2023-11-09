https://ria.ru/20231109/lechenie-1908304937.html
Сибирские ученые предложили новый вид лечения роговицы глаза
Сибирские ученые предложили новый вид лечения роговицы глаза - РИА Новости, 09.11.2023
Сибирские ученые предложили новый вид лечения роговицы глаза
Новосибирские ученые разрабатывают новый вид лечения приводящих к слепоте заболеваний роговицы глаза с помощью клеточных технологий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T06:51
2023-11-09T06:51
2023-11-09T09:57
наука
новосибирский государственный университет
российская академия наук
россия
наука
медицина
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НОВОСИБИРСК, 9 ноя — РИА Новости. Новосибирские ученые разрабатывают новый вид лечения приводящих к слепоте заболеваний роговицы глаза с помощью клеточных технологий, сообщили РИА Новости в Новосибирском госуниверситете (НГУ), сотрудник которого входит в состав группы ученых."Заболевания роговицы глаза приводят к постепенному ухудшению и потере зрения. Данная патология очень часто затрагивает пациентов молодого трудоспособного возраста. При тяжелых формах заболевания довольно часто применяется трансплантация донорского материала, однако его не хватает. Существует ряд сложностей, связанных с обращением с донорским материалом. В настоящее время большое количество нуждающихся в этом лечении находятся в листе ожидания", — рассказала врач-офтальмолог Медицинского научного центра НГУ и МНТК "Микрохирургия глаза" Кристина Краснер.Она пояснила, что во время операций по лазерной коррекции зрения методом ReLEx SMILE ученые из стромальной части роговицы здорового глаза — лентикулы — выделили клетки, которые после нескольких манипуляций можно использовать в терапевтических целях, в частности, для лечения больных с поражениями роговицы глаза."Удалось нарастить две популяции клеток — фибробластов и кератоцитов — и оценить инвитро их потенциальный терапевтический эффект. Следующим этапом была создана модель помутнения роговицы на животном глазу. Подопытные организмы мы разделили на четыре группы — одной вводили кератоциты, второй — фибробласты, две были контрольными. Выяснилось, что в моделях с введением клеточной суспензии как кератоцитов, так и фибробластов отчетливо прослеживается тенденция к наиболее быстрому восстановлению прозрачности и толщины роговицы. Поэтому ожидаем и прогнозируем подобный эффект и у человека", — добавила Краснер. Сейчас эксперименты находятся на завершающей стадии — ученые ожидают результатов гистологического исследования, чтобы описать глубинные механизмы, протекающие между клетками и межклеточным веществом, которое тоже может обладать терапевтическим эффектом. Научный проект реализуется при поддержке Российского научного фонда (РНФ), добавили в госуниверситете.Возможность создания нового вида терапии сложных заболеваний роговицы глаза исследуют специалисты новосибирского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова" совместно с НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН). Научными руководителями проекта стали директор Новосибирского филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России Валерий Черных и заведующая лабораторией клеточных технологий Института клинической и экспериментальной лимфологии Ольга Повещенко.
https://ria.ru/20210319/artrit-1601906700.html
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новосибирский государственный университет, российская академия наук, россия, наука, медицина
Наука, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук, Россия, Наука, Медицина
Сибирские ученые предложили новый вид лечения роговицы глаза
Сибирские ученые из НГУ предложили новый вид лечения роговицы глаза
НОВОСИБИРСК, 9 ноя — РИА Новости. Новосибирские ученые разрабатывают новый вид лечения приводящих к слепоте заболеваний роговицы глаза с помощью клеточных технологий, сообщили РИА Новости в Новосибирском госуниверситете (НГУ), сотрудник которого входит в состав группы ученых.
«
"Заболевания роговицы глаза приводят к постепенному ухудшению и потере зрения. Данная патология очень часто затрагивает пациентов молодого трудоспособного возраста. При тяжелых формах заболевания довольно часто применяется трансплантация донорского материала, однако его не хватает. Существует ряд сложностей, связанных с обращением с донорским материалом. В настоящее время большое количество нуждающихся в этом лечении находятся в листе ожидания", — рассказала врач-офтальмолог Медицинского научного центра НГУ и МНТК "Микрохирургия глаза" Кристина Краснер.
Она пояснила, что во время операций по лазерной коррекции зрения методом ReLEx SMILE ученые из стромальной части роговицы здорового глаза — лентикулы — выделили клетки, которые после нескольких манипуляций можно использовать в терапевтических целях, в частности, для лечения больных с поражениями роговицы глаза.
"Удалось нарастить две популяции клеток — фибробластов и кератоцитов — и оценить инвитро их потенциальный терапевтический эффект. Следующим этапом была создана модель помутнения роговицы на животном глазу. Подопытные организмы мы разделили на четыре группы — одной вводили кератоциты, второй — фибробласты, две были контрольными. Выяснилось, что в моделях с введением клеточной суспензии как кератоцитов, так и фибробластов отчетливо прослеживается тенденция к наиболее быстрому восстановлению прозрачности и толщины роговицы. Поэтому ожидаем и прогнозируем подобный эффект и у человека", — добавила Краснер.
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Сейчас эксперименты находятся на завершающей стадии — ученые ожидают результатов гистологического исследования, чтобы описать глубинные механизмы, протекающие между клетками и межклеточным веществом, которое тоже может обладать терапевтическим эффектом. Научный проект реализуется при поддержке Российского научного фонда (РНФ), добавили в госуниверситете.
Возможность создания нового вида терапии сложных заболеваний роговицы глаза исследуют специалисты новосибирского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова" совместно с НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН
).
Научными руководителями проекта стали директор Новосибирского филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России Валерий Черных и заведующая лабораторией клеточных технологий Института клинической и экспериментальной лимфологии Ольга Повещенко.
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