https://ria.ru/20231109/lechenie-1908304937.html

Сибирские ученые предложили новый вид лечения роговицы глаза

Сибирские ученые предложили новый вид лечения роговицы глаза - РИА Новости, 09.11.2023

Сибирские ученые предложили новый вид лечения роговицы глаза

Новосибирские ученые разрабатывают новый вид лечения приводящих к слепоте заболеваний роговицы глаза с помощью клеточных технологий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T06:51

2023-11-09T06:51

2023-11-09T09:57

наука

новосибирский государственный университет

российская академия наук

россия

наука

медицина

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НОВОСИБИРСК, 9 ноя — РИА Новости. Новосибирские ученые разрабатывают новый вид лечения приводящих к слепоте заболеваний роговицы глаза с помощью клеточных технологий, сообщили РИА Новости в Новосибирском госуниверситете (НГУ), сотрудник которого входит в состав группы ученых."Заболевания роговицы глаза приводят к постепенному ухудшению и потере зрения. Данная патология очень часто затрагивает пациентов молодого трудоспособного возраста. При тяжелых формах заболевания довольно часто применяется трансплантация донорского материала, однако его не хватает. Существует ряд сложностей, связанных с обращением с донорским материалом. В настоящее время большое количество нуждающихся в этом лечении находятся в листе ожидания", — рассказала врач-офтальмолог Медицинского научного центра НГУ и МНТК "Микрохирургия глаза" Кристина Краснер.Она пояснила, что во время операций по лазерной коррекции зрения методом ReLEx SMILE ученые из стромальной части роговицы здорового глаза — лентикулы — выделили клетки, которые после нескольких манипуляций можно использовать в терапевтических целях, в частности, для лечения больных с поражениями роговицы глаза."Удалось нарастить две популяции клеток — фибробластов и кератоцитов — и оценить инвитро их потенциальный терапевтический эффект. Следующим этапом была создана модель помутнения роговицы на животном глазу. Подопытные организмы мы разделили на четыре группы — одной вводили кератоциты, второй — фибробласты, две были контрольными. Выяснилось, что в моделях с введением клеточной суспензии как кератоцитов, так и фибробластов отчетливо прослеживается тенденция к наиболее быстрому восстановлению прозрачности и толщины роговицы. Поэтому ожидаем и прогнозируем подобный эффект и у человека", — добавила Краснер. Сейчас эксперименты находятся на завершающей стадии — ученые ожидают результатов гистологического исследования, чтобы описать глубинные механизмы, протекающие между клетками и межклеточным веществом, которое тоже может обладать терапевтическим эффектом. Научный проект реализуется при поддержке Российского научного фонда (РНФ), добавили в госуниверситете.Возможность создания нового вида терапии сложных заболеваний роговицы глаза исследуют специалисты новосибирского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова" совместно с НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН). Научными руководителями проекта стали директор Новосибирского филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России Валерий Черных и заведующая лабораторией клеточных технологий Института клинической и экспериментальной лимфологии Ольга Повещенко.

https://ria.ru/20210319/artrit-1601906700.html

https://ria.ru/20231109/meditsina-1908303734.html

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новосибирский государственный университет, российская академия наук, россия, наука, медицина