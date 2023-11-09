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Россия и Казахстан выступили за предотвращение размещения оружия в космосе - РИА Новости, 09.11.2023
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14:54 09.11.2023 (обновлено: 18:47 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kosmos-1908414477.html
Россия и Казахстан выступили за предотвращение размещения оружия в космосе
Россия и Казахстан выступили за предотвращение размещения оружия в космосе - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан выступили за предотвращение размещения оружия в космосе
Россия и Казахстан будут прилагать усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы в отношении космических объектов, говорится в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:54
2023-11-09T18:47
казахстан
россия
в мире
космос - риа наука
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан будут прилагать усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы в отношении космических объектов, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. "Прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также для продвижения инициативы принятия политического обязательства не размещать первыми оружие в космосе", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html
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Церемония подписания документов в Астане
Церемония подписания документов в Астане
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казахстан, россия, в мире, космос - риа наука, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, В мире, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан выступили за предотвращение размещения оружия в космосе

РФ и Казахстан приложат усилия для предотвращения размещения оружия в космосе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан будут прилагать усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы в отношении космических объектов, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
"Прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также для продвижения инициативы принятия политического обязательства не размещать первыми оружие в космосе", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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