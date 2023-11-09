https://ria.ru/20231109/kosmos-1908414477.html

Россия и Казахстан выступили за предотвращение размещения оружия в космосе

Россия и Казахстан выступили за предотвращение размещения оружия в космосе - РИА Новости, 09.11.2023

Россия и Казахстан выступили за предотвращение размещения оружия в космосе

Россия и Казахстан будут прилагать усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы в отношении космических объектов, говорится в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:54

2023-11-09T14:54

2023-11-09T18:47

казахстан

россия

в мире

космос - риа наука

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан будут прилагать усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы в отношении космических объектов, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. "Прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также для продвижения инициативы принятия политического обязательства не размещать первыми оружие в космосе", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html

казахстан

россия

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Церемония подписания документов в Астане Церемония подписания документов в Астане 2023-11-09T14:54 true PT1M51S

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казахстан, россия, в мире, космос - риа наука, владимир путин, касым-жомарт токаев