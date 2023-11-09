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Будапешт согласился с мнением о том, что Украина насквозь коррумпирована - РИА Новости, 09.11.2023
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17:12 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/korruptsiya-1908460467.html
Будапешт согласился с мнением о том, что Украина насквозь коррумпирована
Будапешт согласился с мнением о том, что Украина насквозь коррумпирована - РИА Новости, 09.11.2023
Будапешт согласился с мнением о том, что Украина насквозь коррумпирована
Власти Венгрии разделяют точку зрения экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что Украина насквозь коррумпирована и не может в скором времени вступить в РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:12
2023-11-09T17:12
в мире
украина
венгрия
жан-клод юнкер
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 9 ноя - РИА Новости. Власти Венгрии разделяют точку зрения экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что Украина насквозь коррумпирована и не может в скором времени вступить в ЕС, заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, Украина "не выполнила критерии, необходимые для вступления в ЕС" до конфликта и "не приблизилась впоследствии". По-прежнему не выполнены Копенгагенские критерии и данные ранее венгерским властям обещания соблюдать права закарпатских венгров, отметил Гуйяш. "В вопросе коррупции совершенно определенно мы должны согласиться с экс-председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который сказал, что принятие Украины было бы огромной ошибкой и заблуждением. Он даже заявил, что Украина тотально коррумпирована для членства в ЕС", - сказал Гуйяш на брифинге, который транслировал телеканал HirTV. Правительство Венгрии полагает, что Украине можно предложить "привилегированное партнерство", но "для начала переговоров пока нет возможности и способа", сообщил он. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что на Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, не проводятся выборы, в таких условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране, принимать ее в ЕС несвоевременно. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907133494.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1908279323.html
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в мире, украина, венгрия, жан-клод юнкер, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Жан-Клод Юнкер, Евросоюз
Будапешт согласился с мнением о том, что Украина насквозь коррумпирована

Офис Орбана поддержал мнение Юнкера о том, что Украина насквозь коррумпирована

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Будапешт. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 ноя - РИА Новости. Власти Венгрии разделяют точку зрения экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что Украина насквозь коррумпирована и не может в скором времени вступить в ЕС, заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, Украина "не выполнила критерии, необходимые для вступления в ЕС" до конфликта и "не приблизилась впоследствии". По-прежнему не выполнены Копенгагенские критерии и данные ранее венгерским властям обещания соблюдать права закарпатских венгров, отметил Гуйяш.
"В вопросе коррупции совершенно определенно мы должны согласиться с экс-председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который сказал, что принятие Украины было бы огромной ошибкой и заблуждением. Он даже заявил, что Украина тотально коррумпирована для членства в ЕС", - сказал Гуйяш на брифинге, который транслировал телеканал HirTV.
Правительство Венгрии полагает, что Украине можно предложить "привилегированное партнерство", но "для начала переговоров пока нет возможности и способа", сообщил он.
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В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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