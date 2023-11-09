Будапешт согласился с мнением о том, что Украина насквозь коррумпирована
Офис Орбана поддержал мнение Юнкера о том, что Украина насквозь коррумпирована
Будапешт. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 ноя - РИА Новости. Власти Венгрии разделяют точку зрения экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что Украина насквозь коррумпирована и не может в скором времени вступить в ЕС, заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, Украина "не выполнила критерии, необходимые для вступления в ЕС" до конфликта и "не приблизилась впоследствии". По-прежнему не выполнены Копенгагенские критерии и данные ранее венгерским властям обещания соблюдать права закарпатских венгров, отметил Гуйяш.
"В вопросе коррупции совершенно определенно мы должны согласиться с экс-председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который сказал, что принятие Украины было бы огромной ошибкой и заблуждением. Он даже заявил, что Украина тотально коррумпирована для членства в ЕС", - сказал Гуйяш на брифинге, который транслировал телеканал HirTV.
Правительство Венгрии полагает, что Украине можно предложить "привилегированное партнерство", но "для начала переговоров пока нет возможности и способа", сообщил он.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что на Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, не проводятся выборы, в таких условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране, принимать ее в ЕС несвоевременно.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.