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"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
10:24 09.11.2023 (обновлено: 10:47 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/klad-1908331660.html
"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка
"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка - РИА Новости, 09.11.2023
"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка
Прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", не пропустивших на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь ребенка, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:24
2023-11-09T10:47
происшествия
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санкт-петербург
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", не пропустивших на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь ребенка, которая несвободно поместилась в калибратор, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Ранее в Telegram-канале "Mash на Мойке" появилась информация о том, что сотрудники "Уральских авиалиний" в аэропорту Сочи запретили к провозу в салоне самолета чемодан 13-летней девочки, с которым она этим же перевозчиком прилетела на курорт из Санкт-Петербурга и который якобы "с усилиями", но помещался в калибратор для ручной клади. По данным СМИ, коллектив танцоров, с которым девочка возвращалась домой с соревнований, помог ей разложить ее вещи по сумкам коллег, а чемодан ребенок был вынужден оставить в аэропорту. "Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", по факту произошедшего проводится служебная проверка.
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происшествия, сочи, санкт-петербург, уральские авиалинии, новости - туризм
Происшествия, Сочи, Санкт-Петербург, Уральские авиалинии, Туризм, Новости - Туризм
"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка

Прокуратура проверит "Уральские авиалинии", не пропустившие ручную кладь ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвиакомпания "Уральские авиалинии"
Авиакомпания Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Авиакомпания "Уральские авиалинии". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", не пропустивших на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь ребенка, которая несвободно поместилась в калибратор, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Ранее в Telegram-канале "Mash на Мойке" появилась информация о том, что сотрудники "Уральских авиалиний" в аэропорту Сочи запретили к провозу в салоне самолета чемодан 13-летней девочки, с которым она этим же перевозчиком прилетела на курорт из Санкт-Петербурга и который якобы "с усилиями", но помещался в калибратор для ручной клади. По данным СМИ, коллектив танцоров, с которым девочка возвращалась домой с соревнований, помог ей разложить ее вещи по сумкам коллег, а чемодан ребенок был вынужден оставить в аэропорту.
"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", по факту произошедшего проводится служебная проверка.
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