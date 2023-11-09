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"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка

"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка - РИА Новости, 09.11.2023

"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка

Прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", не пропустивших на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь ребенка, РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:24

2023-11-09T10:24

2023-11-09T10:47

происшествия

сочи

санкт-петербург

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", не пропустивших на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь ребенка, которая несвободно поместилась в калибратор, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Ранее в Telegram-канале "Mash на Мойке" появилась информация о том, что сотрудники "Уральских авиалиний" в аэропорту Сочи запретили к провозу в салоне самолета чемодан 13-летней девочки, с которым она этим же перевозчиком прилетела на курорт из Санкт-Петербурга и который якобы "с усилиями", но помещался в калибратор для ручной клади. По данным СМИ, коллектив танцоров, с которым девочка возвращалась домой с соревнований, помог ей разложить ее вещи по сумкам коллег, а чемодан ребенок был вынужден оставить в аэропорту. "Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", по факту произошедшего проводится служебная проверка.

https://ria.ru/20230117/aviadeboshiry-1845500911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, санкт-петербург, уральские авиалинии, новости - туризм