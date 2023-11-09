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"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка
"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка - РИА Новости, 09.11.2023
"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка
Прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", не пропустивших на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь ребенка, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:24
2023-11-09T10:24
2023-11-09T10:47
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", не пропустивших на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь ребенка, которая несвободно поместилась в калибратор, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Ранее в Telegram-канале "Mash на Мойке" появилась информация о том, что сотрудники "Уральских авиалиний" в аэропорту Сочи запретили к провозу в салоне самолета чемодан 13-летней девочки, с которым она этим же перевозчиком прилетела на курорт из Санкт-Петербурга и который якобы "с усилиями", но помещался в калибратор для ручной клади. По данным СМИ, коллектив танцоров, с которым девочка возвращалась домой с соревнований, помог ей разложить ее вещи по сумкам коллег, а чемодан ребенок был вынужден оставить в аэропорту. "Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", по факту произошедшего проводится служебная проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, санкт-петербург, уральские авиалинии, новости - туризм
Происшествия, Сочи, Санкт-Петербург, Уральские авиалинии, Туризм, Новости - Туризм
"Уральские авиалинии" проверят после скандала с ручной кладью у ребенка
Прокуратура проверит "Уральские авиалинии", не пропустившие ручную кладь ребенка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя - РИА Новости.
Прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", не пропустивших на рейс из Сочи в Санкт-Петербург ручную кладь ребенка, которая несвободно поместилась в калибратор, сообщает
Уральская транспортная прокуратура.
Ранее в Telegram-канале "Mash на Мойке" появилась информация о том, что сотрудники "Уральских авиалиний" в аэропорту Сочи запретили к провозу в салоне самолета чемодан 13-летней девочки, с которым она этим же перевозчиком прилетела на курорт из Санкт-Петербурга и который якобы "с усилиями", но помещался в калибратор для ручной клади. По данным СМИ, коллектив танцоров, с которым девочка возвращалась домой с соревнований, помог ей разложить ее вещи по сумкам коллег, а чемодан ребенок был вынужден оставить в аэропорту.
"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", по факту произошедшего проводится служебная проверка.
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