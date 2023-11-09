https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908402867.html
Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин
Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин
Россия готова идти навстречу друзьям из Казахстана, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:17
2023-11-09T14:17
2023-11-09T14:43
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия готова идти навстречу друзьям из Казахстана, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам... Мы готовы идти навстречу нашим друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.Он добавил, что Россия знает о потребности экономики Казахстана в первичных энергоносителях."Обсуждаем это с президентом и готовы к совместному - долгосрочному, хочу подчеркнуть - сотрудничеству на длительную перспективу ", - сказал Путин, отметив, что это должно обеспечить стабильность в энергетике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, в мире, владимир путин, экономика
Казахстан, Россия, В мире, Владимир Путин, Экономика
Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин
Путин заявил о готовности идти навстречу Казахстану в сфере энергетики
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия готова идти навстречу друзьям из Казахстана, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам... Мы готовы идти навстречу нашим друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.
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Он добавил, что Россия знает о потребности экономики Казахстана в первичных энергоносителях.
"Обсуждаем это с президентом и готовы к совместному - долгосрочному, хочу подчеркнуть - сотрудничеству на длительную перспективу ", - сказал Путин, отметив, что это должно обеспечить стабильность в энергетике.
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