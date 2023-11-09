https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908402867.html

Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин

Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023

Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин

Россия готова идти навстречу друзьям из Казахстана, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:17

2023-11-09T14:17

2023-11-09T14:43

казахстан

россия

в мире

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия готова идти навстречу друзьям из Казахстана, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам... Мы готовы идти навстречу нашим друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.Он добавил, что Россия знает о потребности экономики Казахстана в первичных энергоносителях."Обсуждаем это с президентом и готовы к совместному - долгосрочному, хочу подчеркнуть - сотрудничеству на длительную перспективу ", - сказал Путин, отметив, что это должно обеспечить стабильность в энергетике.

https://ria.ru/20231109/truboprovody-1908403378.html

https://ria.ru/20231109/tets-1908400145.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, в мире, владимир путин, экономика