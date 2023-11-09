Рейтинг@Mail.ru
Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 09.11.2023 (обновлено: 14:43 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908402867.html
Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин
Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин
Россия готова идти навстречу друзьям из Казахстана, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:17
2023-11-09T14:43
казахстан
россия
в мире
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия готова идти навстречу друзьям из Казахстана, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам... Мы готовы идти навстречу нашим друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.Он добавил, что Россия знает о потребности экономики Казахстана в первичных энергоносителях."Обсуждаем это с президентом и готовы к совместному - долгосрочному, хочу подчеркнуть - сотрудничеству на длительную перспективу ", - сказал Путин, отметив, что это должно обеспечить стабильность в энергетике.
https://ria.ru/20231109/truboprovody-1908403378.html
https://ria.ru/20231109/tets-1908400145.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, в мире, владимир путин, экономика
Казахстан, Россия, В мире, Владимир Путин, Экономика
Россия готова идти навстречу Казахстану в сфере энергетики, заявил Путин

Путин заявил о готовности идти навстречу Казахстану в сфере энергетики

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия готова идти навстречу друзьям из Казахстана, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам... Мы готовы идти навстречу нашим друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти
Вчера, 14:18
Он добавил, что Россия знает о потребности экономики Казахстана в первичных энергоносителях.
"Обсуждаем это с президентом и готовы к совместному - долгосрочному, хочу подчеркнуть - сотрудничеству на длительную перспективу ", - сказал Путин, отметив, что это должно обеспечить стабильность в энергетике.
Строящийся энергоблок ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве по строительству ТЭЦ
Вчера, 14:11
 
КазахстанРоссияВ миреВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала