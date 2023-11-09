https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России - РИА Новости, 09.11.2023
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
Россия считает Казахстан не просто своим союзником, а наиболее близким союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:57
2023-11-09T12:57
2023-11-09T13:17
казахстан
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астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
политика
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает Казахстан не просто своим союзником, а наиболее близким союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе в Астане."Россия и Казахстан являются союзниками. Я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто - во всяком случае мы так в России на это смотрим - не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет. И мне очень приятно отметить и хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту тенденцию, эту традицию укрепления наших отношений, которые безусловно идут на пользу нашим народам", - заявил Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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казахстан, россия, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика
Казахстан, Россия, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Политика
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
Путин: Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает Казахстан не просто своим союзником, а наиболее близким союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе в Астане.
"Россия и Казахстан являются союзниками. Я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто - во всяком случае мы так в России на это смотрим - не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет. И мне очень приятно отметить и хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту тенденцию, эту традицию укрепления наших отношений, которые безусловно идут на пользу нашим народам", - заявил Путин.
В Кремле прокомментировали перекрестные интервью Путина и Токаева