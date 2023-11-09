https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html

Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России - РИА Новости, 09.11.2023

Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

Россия считает Казахстан не просто своим союзником, а наиболее близким союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:57

2023-11-09T12:57

2023-11-09T13:17

казахстан

россия

астана

владимир путин

касым-жомарт токаев

политика

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает Казахстан не просто своим союзником, а наиболее близким союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе в Астане."Россия и Казахстан являются союзниками. Я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто - во всяком случае мы так в России на это смотрим - не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет. И мне очень приятно отметить и хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту тенденцию, эту традицию укрепления наших отношений, которые безусловно идут на пользу нашим народам", - заявил Путин.

https://ria.ru/20231108/intervyu-1908122017.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, россия, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика