https://ria.ru/20231109/kallas-1908373312.html

Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа

Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа - РИА Новости, 09.11.2023

Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга с Россией. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:54

2023-11-09T12:54

2023-11-09T12:54

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга с Россией. "Это большой-большой скандал, но у моего мужа (Арво Халлика - ред.) нет никаких связей с Россией. Но вы знаете, как трудно бороться со СМИ, это довольно сложно", - сказала Каллас в беседе с пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым (Лексусом и Вованом), которые представились африканским политиком. Ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в эстонском обществе, оппозиционные политики требуют от Каллас уйти в отставку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эстония, кайя каллас, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)