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Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа - РИА Новости, 09.11.2023
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12:54 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/kallas-1908373312.html
Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа
Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа - РИА Новости, 09.11.2023
Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга с Россией. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:54
2023-11-09T12:54
в мире
россия
эстония
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга с Россией. "Это большой-большой скандал, но у моего мужа (Арво Халлика - ред.) нет никаких связей с Россией. Но вы знаете, как трудно бороться со СМИ, это довольно сложно", - сказала Каллас в беседе с пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым (Лексусом и Вованом), которые представились африканским политиком. Ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в эстонском обществе, оппозиционные политики требуют от Каллас уйти в отставку.
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в мире, россия, эстония, кайя каллас, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)
В мире, Россия, Эстония, Кайя Каллас, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован)
Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа

Каллас пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ из-за сообщений о бизнесе мужа

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее муж Арво Халлик
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее муж Арво Халлик - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее муж Арво Халлик. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга с Россией.
"Это большой-большой скандал, но у моего мужа (Арво Халлика - ред.) нет никаких связей с Россией. Но вы знаете, как трудно бороться со СМИ, это довольно сложно", - сказала Каллас в беседе с пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым (Лексусом и Вованом), которые представились африканским политиком.
Ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в эстонском обществе, оппозиционные политики требуют от Каллас уйти в отставку.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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В миреРоссияЭстонияКайя КалласАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)
 
 
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