https://ria.ru/20231109/kallas-1908373312.html
Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа
Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа - РИА Новости, 09.11.2023
Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга с Россией. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:54
2023-11-09T12:54
2023-11-09T12:54
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кайя каллас
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга с Россией. "Это большой-большой скандал, но у моего мужа (Арво Халлика - ред.) нет никаких связей с Россией. Но вы знаете, как трудно бороться со СМИ, это довольно сложно", - сказала Каллас в беседе с пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым (Лексусом и Вованом), которые представились африканским политиком. Ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в эстонском обществе, оппозиционные политики требуют от Каллас уйти в отставку.
https://ria.ru/20230901/estoniya-1893456225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, кайя каллас, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)
В мире, Россия, Эстония, Кайя Каллас, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован)
Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа
Каллас пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ из-за сообщений о бизнесе мужа