https://ria.ru/20231109/granty-1908199339.html

Прием заявок на получение грантов продлевается для экспортеров Москвы

Прием заявок на получение грантов продлевается для экспортеров Москвы - РИА Новости, 09.11.2023

Прием заявок на получение грантов продлевается для экспортеров Москвы

Для экспортеров Москвы продлевается первая в этом году заявочная кампания на финансовую помощь в размере 10% от размера экспортного контракта, сообщает... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:43

2023-11-09T10:43

2023-11-09T10:43

экспорт

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

москва

финансирование

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Для экспортеров Москвы продлевается первая в этом году заявочная кампания на финансовую помощь в размере 10% от размера экспортного контракта, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.На гранты могут рассчитывать общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели Москвы, заключившие внешнеторговый договор на сумму более шести миллионов рублей. Размер выплаты может составить до 10 миллионов рублей. Подать заявку можно на сайте до 14 ноября 2023 года, говорится в сообщении."Сегодня Москва оказывает экспортерам порядка 30 видов поддержки, одна из самых популярных – это гранты. Сегодня в городе продолжается первая в этом году заявочная кампания на финансовую помощь в размере 10% от суммы экспортного контракта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые поставляют свою продукцию в дружественные страны", – цитирует пресс-служба главу департамента Кристину Кострому.Для получения гранта сделки должны быть заключены с партнерами из дружественных стран, при этом сумма выплат не может превышать 50% от уплаченных налогов. Помимо этого, компании должны быть зарегистрированы не менее полугода, не иметь задолженностей на сумму более 100 тысяч рублей и не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Так, в прошлом году гранты в размере до 10 миллионов рублей получили компании, которые поставляли продукцию и оказывали услуги партнерам из Китая, Индии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и других стран, пояснили в пресс-службе.По данным ведомства, также для экспортеров продолжается вторая волна приема заявок на субсидии по пяти направлениям. В частности, максимальное возмещение затрат на логистику составляет три миллиона рублей, но не более 20% от стоимости партии товара. Также до трех миллионов рублей компании могут получить в случае оформления охранных документов, адаптации продукции и услуг (в том числе разработки дизайна и интерфейса ИТ-продукции и дублирования аудиовизуальной продукции), а также получения сертификации на продукцию (в эту категорию затрат входит перевод документов на иностранный язык, стоимость образцов для проведения испытаний и сами испытания, а также пошлины). Одобренная сумма не может превышать 50% экспортной выручки.В случае затрат на сертификацию систем менеджмента предприниматели могут возместить до 500 тысяч рублей. В этом случае компенсируется стоимость работ по сертификации систем менеджмента, производства или систем качества, сумма пошлин за оформление документов или перевод на иностранный язык. Одобренный размер субсидии также не может превышать 50% от уплаченных налогов, добавили в департаменте.Там сообщили, что в рамках первого этапа в этом году уже одобрили более 30 заявок на общую сумму более 26 миллионов рублей. Например, возмещение затрат на сертификацию получили поставщик изоляционных материалов в Индию, Китай, Бангладеш, Турцию и поставщик контактных медицинских гелей в Грузию. Субсидии на транспорт одобрили поставщикам установок диспергирования в Китай и другим предприятиям. Всего с 2019 года экспортеры Москвы получили более 1,4 миллиарда рублей финансовой поддержки.

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экспорт, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва, финансирование