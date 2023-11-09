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Селена Гомес вернулась в Instagram* после обещаний удалить свою страницу
Селена Гомес вернулась в Instagram* после обещаний удалить свою страницу - РИА Новости, 09.11.2023
Селена Гомес вернулась в Instagram* после обещаний удалить свою страницу
Певица Селена Гомес вернулась в Instagram* с новыми сторис спустя шесть дней после обещания удалить свою страницу. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:32
2023-11-09T18:32
2023-11-09T18:32
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Певица Селена Гомес вернулась в Instagram* с новыми сторис спустя шесть дней после обещания удалить свою страницу. Артистка выложила слайд-шоу на кулинарную тематику. На кадрах звезда сериала "Убийства в одном здании" появляется на фоне кухонного стола в компании поваров.Гомес также выложила обложку кулинарной книги и подписала, что это ее любимое издание.Ранее исполнительница грозилась удалить свою страницу в Instagram*, где у нее более 430 миллионов подписчиков, из-за волны хейта в свой адрес после высказываний об Израиле.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Шоубиз, Селена Гомес, Россия, Технологии, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Селена Гомес вернулась в Instagram* после обещаний удалить свою страницу
Певица Селена Гомес опубликовала сторис после обещаний удалить Instagram*