https://ria.ru/20231109/gomes-1908479812.html

Селена Гомес вернулась в Instagram* после обещаний удалить свою страницу

Селена Гомес вернулась в Instagram* после обещаний удалить свою страницу - РИА Новости, 09.11.2023

Селена Гомес вернулась в Instagram* после обещаний удалить свою страницу

Певица Селена Гомес вернулась в Instagram* с новыми сторис спустя шесть дней после обещания удалить свою страницу. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:32

2023-11-09T18:32

2023-11-09T18:32

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Певица Селена Гомес вернулась в Instagram* с новыми сторис спустя шесть дней после обещания удалить свою страницу. Артистка выложила слайд-шоу на кулинарную тематику. На кадрах звезда сериала "Убийства в одном здании" появляется на фоне кухонного стола в компании поваров.Гомес также выложила обложку кулинарной книги и подписала, что это ее любимое издание.Ранее исполнительница грозилась удалить свою страницу в Instagram*, где у нее более 430 миллионов подписчиков, из-за волны хейта в свой адрес после высказываний об Израиле.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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селена гомес, россия, технологии, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса